«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95

21 ноября 2025 15:52
Победа - Севастополь
22 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 тур
Перейти в онлайн матча
22 ноября в 36-м туре Группы 1 Дивизиона Б российской Второй лиги сыграют «Победа» и «Севастополь». Игра в Хасавюрте начнется в 14:00 (мск).

«Победа»

Команда Арслана Халимбекова с 52 очками находится на 5-й позиции в Группе 1. «Победа» добыла 16 побед, 4 ничьих и потерпела 15 поражений, разница мячей – 39:44.

Последние результаты «Победы»:

  • 15.11.25 «Кубань Холдинг» – «Победа» – 3:0;
  • 09.11.25 «Победа» – «Динамо» Ставрополь – 0:3;
  • 01.11.25 «Ростов-2» – «Победа» – 2:1.

«Севастополь»

«Севастополь» набрал 69 очков и занимает 2-е место. Подопечные Станислава Гудзикевича борются со ставропольским «Динамо» за 1-е место, отставая на 1 очко за тур до конца сезона.

Предыдущие результаты «Севастополя» :

  • 15.11.25 «Севастополь» – «Нарт» – 1:1;
  • 08.11.25 «Севастополь» – «Кубань Холдинг» – 2:0;
  • 01.11.25 «Динамо» Ставрополь – «Севастополь» – 2:2.

Очные встречи

  • 20.09.25 «Севастополь» – «Победа» – 2:1;
  • 13.09.25 «Севастополь» – «Победа» – 0:0;
  • 22.03.25 «Победа» – «Севастополь» – 1:2;
  • 16.11.24 «Севастополь» – «Победа» – 2:0;
  • 24.04.24 «Победа» – «Севастополь» – 0:0.

Прогноз на матч «Победа» – «Севастополь»

«Севастополь» должен побеждать в Хасавюрте и надеяться на осечку ставропольского «Динамо» в игре с «Нартом».

Прогноз – П2 с коэффициентом 1.95.

Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Севастополь Победа
Рекомендуем
