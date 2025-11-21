21 ноября 2025 15:52
Победа - Севастополь
22 нояб. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 10 турПерейти в онлайн матча
22 ноября в 36-м туре Группы 1 Дивизиона Б российской Второй лиги сыграют «Победа» и «Севастополь». Игра в Хасавюрте начнется в 14:00 (мск).
«Победа»
Команда Арслана Халимбекова с 52 очками находится на 5-й позиции в Группе 1. «Победа» добыла 16 побед, 4 ничьих и потерпела 15 поражений, разница мячей – 39:44.
Последние результаты «Победы»:
- 15.11.25 «Кубань Холдинг» – «Победа» – 3:0;
- 09.11.25 «Победа» – «Динамо» Ставрополь – 0:3;
- 01.11.25 «Ростов-2» – «Победа» – 2:1.
«Севастополь»
«Севастополь» набрал 69 очков и занимает 2-е место. Подопечные Станислава Гудзикевича борются со ставропольским «Динамо» за 1-е место, отставая на 1 очко за тур до конца сезона.
Предыдущие результаты «Севастополя» :
- 15.11.25 «Севастополь» – «Нарт» – 1:1;
- 08.11.25 «Севастополь» – «Кубань Холдинг» – 2:0;
- 01.11.25 «Динамо» Ставрополь – «Севастополь» – 2:2.
Очные встречи
- 20.09.25 «Севастополь» – «Победа» – 2:1;
- 13.09.25 «Севастополь» – «Победа» – 0:0;
- 22.03.25 «Победа» – «Севастополь» – 1:2;
- 16.11.24 «Севастополь» – «Победа» – 2:0;
- 24.04.24 «Победа» – «Севастополь» – 0:0.
Прогноз на матч «Победа» – «Севастополь»
«Севастополь» должен побеждать в Хасавюрте и надеяться на осечку ставропольского «Динамо» в игре с «Нартом».
Прогноз – П2 с коэффициентом 1.95.