22 ноября в 36-м туре Группы 1 Дивизиона Б российской Второй лиги сыграют «Победа» и «Севастополь». Игра в Хасавюрте начнется в 14:00 (мск).

«Победа»

Команда Арслана Халимбекова с 52 очками находится на 5-й позиции в Группе 1. «Победа» добыла 16 побед, 4 ничьих и потерпела 15 поражений, разница мячей – 39:44.

Последние результаты «Победы»:

15.11.25 «Кубань Холдинг» – «Победа» – 3:0;

09.11.25 «Победа» – «Динамо» Ставрополь – 0:3;

01.11.25 «Ростов-2» – «Победа» – 2:1.

«Севастополь»

«Севастополь» набрал 69 очков и занимает 2-е место. Подопечные Станислава Гудзикевича борются со ставропольским «Динамо» за 1-е место, отставая на 1 очко за тур до конца сезона.

Предыдущие результаты «Севастополя» :

15.11.25 «Севастополь» – «Нарт» – 1:1;

08.11.25 «Севастополь» – «Кубань Холдинг» – 2:0;

01.11.25 «Динамо» Ставрополь – «Севастополь» – 2:2.

Очные встречи

20.09.25 «Севастополь» – «Победа» – 2:1;

13.09.25 «Севастополь» – «Победа» – 0:0;

22.03.25 «Победа» – «Севастополь» – 1:2;

16.11.24 «Севастополь» – «Победа» – 2:0;

24.04.24 «Победа» – «Севастополь» – 0:0.

Прогноз на матч «Победа» – «Севастополь»

«Севастополь» должен побеждать в Хасавюрте и надеяться на осечку ставропольского «Динамо» в игре с «Нартом».

Прогноз – П2 с коэффициентом 1.95.