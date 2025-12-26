Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.40

26 декабря 2025 8:00
Ливерпуль - Вулверхэмптон
27 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5)
Сделать ставку

27 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами и текущей формой. «Ливерпуль» продолжает борьбу за места в верхней части таблицы, тогда как гости замыкают чемпионат и переживают затяжной кризис результатов.

«Ливерпуль»

В прошлом туре «Ливерпуль» одержал важную выездную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. После 17 туров команда набрала 29 очков и занимает 5 место. Коллектив не проигрывает в пяти последних матчах чемпионата и стабильно отличается результативной игрой, забивая в каждом из этих матчей. За последние пять встреч «Ливерпуль» забил 9 голов и пропустил 5, в среднем забивая 1.80 мяча за игру. Лучшим бомбардиром команды остается Юго Экитике, на счету которого 11 голов в 24 матчах.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» продолжает серию неудач и в прошлом туре уступил «Брентфорду» дома со счетом 0:2. После 17 туров команда имеет лишь 2 очка и занимает 20 место. Гости проиграли 10 последних матчей в чемпионате и пропускают в 21 игре подряд. В последних пяти встречах «Вулверхэмптон» забил всего 2 мяча и пропустил 10, в среднем пропуская 2.00 гола за матч. Лучший бомбардир команды Толу Арокодаре отметился лишь 3 голами в 15 матчах.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • 5 место после 17 туров, 29 очков
  • Не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Побеждает «Вулверхэмптон» в 5 последних очных встречах

«Вулверхэмптон»

  • 20 место после 17 туров, 2 очка
  • 11 поражений подряд в чемпионате
  • Пропускает в 13 матчах подряд
  • В среднем 0.40 забитого гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
76% (19)
8% (2)
16% (4)
44
Забитых мячей
17
1.76
В среднем за матч
0.68
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
2 : 1
27.12.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
2 : 1
16.02.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
28.09.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2 : 0
19.05.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вулверхэмптон
1 : 3
16.09.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ливерпуль
2 : 0
01.03.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
04.02.2023
Ливерпуль
Англия. Кубок, 3 раунд
Вулверхэмптон
0 : 1
17.01.2023
Ливерпуль
Англия. Кубок, 3 раунд
Ливерпуль
2 : 2
07.01.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
3 : 1
22.05.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
04.12.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
15.03.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
06.12.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
23.01.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
1 : 0
29.12.2019
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2 : 0
12.05.2019
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вулверхэмптон
2 : 1
07.01.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
21.12.2018
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ливерпуль
1 : 2
28.01.2017
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
31.01.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.09.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
22.01.2011
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
0 : 1
29.12.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
26.01.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
2 : 0
26.12.2009
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

Текущая форма команд и статистика личных встреч указывают на явное преимущество хозяев. «Ливерпуль» стабилен в атаке и регулярно набирает очки, тогда как «Вулверхэмптон» испытывает серьезные проблемы как в обороне, так и в созидании. При поддержке домашней арены «Ливерпуль» должен контролировать ход встречи и добиться уверенного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.40
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.40
Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Ливерпуль
Рекомендуем
