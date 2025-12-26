27 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами и текущей формой. «Ливерпуль» продолжает борьбу за места в верхней части таблицы, тогда как гости замыкают чемпионат и переживают затяжной кризис результатов.

«Ливерпуль»

В прошлом туре «Ливерпуль» одержал важную выездную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. После 17 туров команда набрала 29 очков и занимает 5 место. Коллектив не проигрывает в пяти последних матчах чемпионата и стабильно отличается результативной игрой, забивая в каждом из этих матчей. За последние пять встреч «Ливерпуль» забил 9 голов и пропустил 5, в среднем забивая 1.80 мяча за игру. Лучшим бомбардиром команды остается Юго Экитике, на счету которого 11 голов в 24 матчах.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» продолжает серию неудач и в прошлом туре уступил «Брентфорду» дома со счетом 0:2. После 17 туров команда имеет лишь 2 очка и занимает 20 место. Гости проиграли 10 последних матчей в чемпионате и пропускают в 21 игре подряд. В последних пяти встречах «Вулверхэмптон» забил всего 2 мяча и пропустил 10, в среднем пропуская 2.00 гола за матч. Лучший бомбардир команды Толу Арокодаре отметился лишь 3 голами в 15 матчах.

Факты о командах

«Ливерпуль»

5 место после 17 туров, 29 очков

Не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата

Забивает в 7 матчах подряд

Побеждает «Вулверхэмптон» в 5 последних очных встречах

«Вулверхэмптон»

20 место после 17 туров, 2 очка

11 поражений подряд в чемпионате

Пропускает в 13 матчах подряд

В среднем 0.40 забитого гола за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

Текущая форма команд и статистика личных встреч указывают на явное преимущество хозяев. «Ливерпуль» стабилен в атаке и регулярно набирает очки, тогда как «Вулверхэмптон» испытывает серьезные проблемы как в обороне, так и в созидании. При поддержке домашней арены «Ливерпуль» должен контролировать ход встречи и добиться уверенного результата.

Рекомендованные ставки