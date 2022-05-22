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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 22 мая 2022
Ливерпуль
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
24'
С. Мане
84'
М. Салах
89'
Э. Робертсон
3'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
90'
Замена
Тринкау
️️️️
Л. Дендокер
ГОЛ! 3:1!
Э. Робертсон
Пас отдал
Р. Фирмино
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
84'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Н. Кейта
70'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Жота
58'
Желтая карточка
Ж. Матип
46'
46'
Замена
Д. Радди
️️️️
Ж. Са
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Т. Алькантара
24'
22'
Замена
Х. Хванг
️️️️
П. Нету
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Нету
Пас отдал
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
7
Тринкау
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
16
Конате
12
Александер-Арнольд
8
Кейта
14
Хендерсон
6
Алькантара
14
Диас
10
Мане
20
Жота
3-3-2-1-1
1
Са
15
Коди
24
Тоти
30
Боли
17
Кастро
8
Невеш
21
Айт Нури
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Нету
9
Хименес
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
20
Жота
10
Салах
10
Салах
20
Жота
8
Кейта
9
Фирмино
9
Фирмино
8
Кейта
1
Са
26
Радди
26
Радди
1
Са
18
Дендокер
7
Тринкау
7
Тринкау
18
Дендокер
7
Нету
7
Хванг
7
Хванг
7
Нету
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
21
Маршал
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
21
Маршал
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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