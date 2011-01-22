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Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 22 января 2011
Вулверхэмптон
22.01.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
37'
Ф. Торрес
50'
Р. Мейрелеш
90+1'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
+1
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
М. Родригес
Замена
Д. Шелви
️️️️
К. Поульсен
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Хант
ГОЛ! 0:2!
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Ф. Торрес
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
К. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
3-5-2
13
Хеннесси
6
Берра
19
Стирмен
23
Зубар
12
Хант
20
Хенри
3
Уорд
10
Мильяш
16
Джарвис
26
Флетчер
9
Дойл
4-5-1
25
Рейна
16
Келли
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Кейт
14
Мейрелеш
6
Лейва
29
Поульсен
11
Родригес
9
Торрес
12
Хант
7
Хэммилл
7
Хэммилл
12
Хант
11
Родригес
6
Аурелио
6
Аурелио
11
Родригес
29
Поульсен
26
Шелви
26
Шелви
29
Поульсен
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
12
Джо Коул
АП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Мулинекс
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