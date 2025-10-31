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Даниэль Аггер
Даниэль Аггер
Завершил карьеру
12 декабря 1984 (41), Хвидовр
#22 | Защитник
190 см | 85 кг
Дания
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Публикации
Топ-5 самых неожиданных работ футболистов после карьеры
2025.10.31 23:47
1
Аггер – о задержании тезки в Москве: «Произошла путаница. Я цел и невредим, нахожусь в Испании»
2021.01.25 19:40
2
«Новая газета»: экс-футболист «Ливерпуля» Аггер задержан во время протестов в Москве в поддержку Навального
2021.01.25 15:55
5
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Джеррард и Каррагер включены в состав «Ливерпуля» на матч с «Сиднеем»
2017.05.22 13:41
Фото
Аггер объявил о завершении карьеры
2016.06.09 13:28
11
Аггер: «Я не мог принять предложение «Барселоны»
2016.03.30 10:36
«Лацио» интересуется Аггером
2015.12.23 21:40
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