Аггер – о задержании тезки в Москве: «Произошла путаница. Я цел и невредим, нахожусь в Испании»

Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер отреагировал на информацию, что его задержали во время протестов в Москве.

«Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер, и теперь мы точно знаем, что есть и другие.

Даниэль Аггер, которого связывают с инцидентом в Москве, – это не я. Я цел и невредим, нахожусь в Испании», – написал датчанин в твиттере.