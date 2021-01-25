Аггер – о задержании тезки в Москве: «Произошла путаница. Я цел и невредим, нахожусь в Испании»

Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер отреагировал на информацию, что его задержали во время протестов в Москве.
«Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер, и теперь мы точно знаем, что есть и другие.
Даниэль Аггер, которого связывают с инцидентом в Москве, – это не я. Я цел и невредим, нахожусь в Испании», – написал датчанин в твиттере.
- Аггер завершил карьеру в 2016 году.
- Задержанным в Москве оказался россиянин Дмитрий Кендель.
- Уроженец Оренбургской области стал полным тезкой экс-футболиста в 2009 году.
Источник: Твиттер Даниэля Аггера