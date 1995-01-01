Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Аггер – о задержании тезки в Москве: «Произошла путаница. Я цел и невредим, нахожусь в Испании»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер отреагировал на информацию, что его задержали во время протестов в Москве.

    «Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер, и теперь мы точно знаем, что есть и другие.

    Даниэль Аггер, которого связывают с инцидентом в Москве, – это не я. Я цел и невредим, нахожусь в Испании», – написал датчанин в твиттере.

    • Аггер завершил карьеру в 2016 году.
    • Задержанным в Москве оказался россиянин Дмитрий Кендель.
    • Уроженец Оренбургской области стал полным тезкой экс-футболиста в 2009 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Даниэля Аггера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82163
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru