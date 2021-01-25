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    «Новая газета»: экс-футболист «Ливерпуля» Аггер задержан во время протестов в Москве в поддержку Навального

    Бывший защитник «Ливерпуля» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер задержан в Москве 23 января во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, сообщает «Новая газета».

    Аггер был доставлен в ОВД «Левобережный» 23 января, где провел двое суток. Его обвиняют нарушении статьи 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ – «участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

    По неподтвержденной информации, Аггера судят за «перекрытие дороги». Бывшему футболисту грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

    Сегодня, 25 января, его дело рассмотрит Головинский суд.

    UPD: в МВД сообщили, что задержанным оказался россиянин, сменивший ФИО. Уроженец Оренбургской области Дмитрий Кендель стал полным тезкой Аггера в 2009 году.

    • Аггер завершил карьеру в 2016-м году.
    • В Москве, по разным оценкам, на митинг вышли от 20 до 50 тысяч человек.
    • Протесты затронули как минимум 122 российских города.

    Источник: «Новая газета»

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    25.01.2021 15:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 25 января 2021, 19:09

      "его дело рассмотрит ГолИвУДский суд" - так должно быть написано)))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2021, 16:33

      забавно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Кирилл Михайлов 25 января 2021, 16:12

      Все умные люди против коррупции и узурпации власти. Респект, Даниэль!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 25 января 2021, 16:02

      Видимо деньги кончились раз на л0х0вскую работа подался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 25 января 2021, 15:57

      Чиво??)))))

      2
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