«Новая газета»: экс-футболист «Ливерпуля» Аггер задержан во время протестов в Москве в поддержку Навального

Бывший защитник «Ливерпуля» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер задержан в Москве 23 января во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, сообщает «Новая газета».

Аггер был доставлен в ОВД «Левобережный» 23 января, где провел двое суток. Его обвиняют нарушении статьи 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ – «участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

По неподтвержденной информации, Аггера судят за «перекрытие дороги». Бывшему футболисту грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

Сегодня, 25 января, его дело рассмотрит Головинский суд.

UPD: в МВД сообщили, что задержанным оказался россиянин, сменивший ФИО. Уроженец Оренбургской области Дмитрий Кендель стал полным тезкой Аггера в 2009 году.