Baza: Аггер, задержанный на митинге в поддержку Навального – россиянин, сменивший имя

Бывший защитник «Ливерпуля» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер не был задержан в Москве 23 января во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.

В МВД сообщили, что задержанным оказался россиянин, сменивший ФИО. Уроженец Оренбургской области Дмитрий Кендель стал полным тезкой Аггера в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Аггеру грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток. Сегодня, 25 января, его дело рассмотрит Головинский суд.