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    Baza: Аггер, задержанный на митинге в поддержку Навального – россиянин, сменивший имя

    Бывший защитник «Ливерпуля» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер не был задержан в Москве 23 января во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.

    В МВД сообщили, что задержанным оказался россиянин, сменивший ФИО. Уроженец Оренбургской области Дмитрий Кендель стал полным тезкой Аггера в 2009 году.

    Ранее сообщалось, что Аггеру грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток. Сегодня, 25 января, его дело рассмотрит Головинский суд.

    • Экс-игрок «Ливерпуля» Аггер завершил карьеру в 2016-м году.
    • В Москве, по разным оценкам, на митинг вышли от 20 до 50 тысяч человек.
    • Протесты затронули как минимум 122 российских города.

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    Источник: Baza

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4289

      Cleaner 11 минут назад

      Хватит политики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +9216

      BRO_football 54 минуты назад

      Сразу было понятно, что это идиотизм какой-то. Зачем Аггеру приезжать в Россию из Дании? Как он связан с Навальным?

      0
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      Рейтинг: +6928

      FanatSerj 1 час назад

      ну и нафиг эта "политота" тут нужна?
      Навальный хуже ковида ей богу, столько срача в инете из за него, причем где уместно и где нет.

      3
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      Рейтинг: +649

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Возьму фамилию Байден и буду ходить на митинги)

      3
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      Рейтинг: +619

      Untitled-1 > Радио1000шумеров 2 часа назад

      И ссать в подъездах не забудь)

      5
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