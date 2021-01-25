Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Baza: Аггер, задержанный на митинге в поддержку Навального – россиянин, сменивший имя

Baza: Аггер, задержанный на митинге в поддержку Навального – россиянин, сменивший имя

25 января 2021, 16:59
8

Бывший защитник «Ливерпуля» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер не был задержан в Москве 23 января во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.

В МВД сообщили, что задержанным оказался россиянин, сменивший ФИО. Уроженец Оренбургской области Дмитрий Кендель стал полным тезкой Аггера в 2009 году.

Ранее сообщалось, что Аггеру грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток. Сегодня, 25 января, его дело рассмотрит Головинский суд.

  • Экс-игрок «Ливерпуля» Аггер завершил карьеру в 2016-м году.
  • В Москве, по разным оценкам, на митинг вышли от 20 до 50 тысяч человек.
  • Протесты затронули как минимум 122 российских города.

Источник: Baza
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Дания Россия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1611585479
ну и нафиг эта "политота" тут нужна? Навальный хуже ковида ей богу, столько срача в инете из за него, причем где уместно и где нет.
Ответить
BRO_football
1611587928
Сразу было понятно, что это идиотизм какой-то. Зачем Аггеру приезжать в Россию из Дании? Как он связан с Навальным?
Ответить
ivany4
1611592085
Вот что значит наша "свободная" пресса и блогеры. Сначала крякнут, а потом факты проверяют. А народ уже все высказал и всех осудил.)))
Ответить
Cules2013
1611592647
так даже смешнее)
Ответить
Вальдемар IV
1611601612
там еще подрастает где-то лионель мессиевич, писали несколько лет назад, навальненыш будет
Ответить
Hektor 84
1611682467
Футбольная новость епт
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
Вчера, 23:57
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
Вчера, 13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+