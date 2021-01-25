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    Экс-футболист «Ливеруля» Аггер задержан во время протестов в Москве в поддержку Навального

    Бывший защитник «Ливерпуля» и экс-капитан сборной Дании Даниэль Аггер задержан в Москве 23 января во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального, сообщает «Новая газета».

    Аггер был доставлен в ОВД «Левобережный» 23 января, где провел двое суток. Его обвиняют нарушении статьи 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ – «участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

    По неподтвержденной информации, Аггера судят за «перекрытие дороги». Бывшему футболисту грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.

    Сегодня, 25 января, его дело рассмотрит Головинский суд.

    • Аггер завершил карьеру в 2016-м году.
    • В Москве, по разным оценкам, на митинг вышли от 20 до 50 тысяч человек.
    • Протесты затронули как минимум 122 российских города.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Новая газета»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11107

      Cules2013 2 секунды назад

      забавно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Кирилл Михайлов 20 минут назад

      Все умные люди против коррупции и узурпации власти. Респект, Даниэль!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11113

      Skull_Boy 30 минут назад

      Видимо деньги кончились раз на л0х0вскую работа подался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +464

      El_Chori 35 минут назад

      Чиво??)))))

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