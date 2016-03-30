Аггер: «Я не мог принять предложение «Барселоны»

Защитник «Брондбю» Даниэль Аггер признал, что он никогда не жалел о своем решении отклонить предложение «Барселоны» в 2013 году. Напомним, что тогда датчанин выступал в составе «Ливерпуля».

«Я и сейчас скучаю по «Ливерпулю». Я был частью этого прекрасного коллектива, который заложил фундамент на будущее. Да, я получал предложение от «Барселоны» 2013 году, но я его отклонил и не жалею об этом. Не стану говорить, что не представлял себя в составе «Барселоны», но я просто не мог уйти из «Ливерпуля», — сказал он в интервью Ekstra Bladet.