Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 21 декабря 2018
Вулверхэмптон
21.12.2018, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
18'
М. Салах
68'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
68'
ГОЛ! 0:2!
В. ван Дейк
Пас отдал
М. Салах
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Фабиньо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
29
Сайсс
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
3-1-3-2-1
1
Алиссон
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Ливерпуль
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+