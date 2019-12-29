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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 29 декабря 2019
Ливерпуль
29.12.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
42'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
86'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
86'
72'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Жота
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Лаллана
67'
58'
Замена
А. Траоре
️️️️
Л. Дендокер
58'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Р. Невеш
Желтая карточка
А. Лаллана
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
А. Лаллана
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Лаллана
10
Салах
9
Фирмино
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
3
Килман
15
Коди
6
Беннетт
19
Винагре
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
7
Нету
10
Лаллана
8
Кейта
8
Кейта
10
Лаллана
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
21
Невеш
29
Сайсс
29
Сайсс
21
Невеш
18
Дендокер
24
Траоре
24
Траоре
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
9
Хименес
20
Жота
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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