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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 19 мая 2024
Ливерпуль
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
34'
А. Мак Аллистер
40'
Д. Куанса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
84'
Замена
Т. Дойл
️️️️
С. Буэно
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Гакпо
81'
Замена
К. Джонс
️️️️
Х. Эллиот
81'
78'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Кунья
78'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Диас
71'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Т. Александер-Арнольд
71'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
А. Мак Аллистер
70'
63'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Беллегард
62'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Х. Хванг
Желтая карточка
В. Эндо
60'
45'
+1
Желтая карточка
Тоти
ГОЛ! 2:0!
Д. Куанса
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Х. Эллиот
34'
28'
Красная карточка
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
Куанса
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
10
Мак Аллистер
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
3-3-2-2
1
Са
3
Килман
24
Тоти
14
Буэно
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
7
Хванг
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
10
Эллиот
21
Джонс
21
Джонс
10
Эллиот
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
29
Нуньес
29
Нуньес
14
Диас
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
7
Хванг
2
Доэрти
2
Доэрти
7
Хванг
27
Беллегард
12
Траоре
12
Траоре
27
Беллегард
14
Буэно
20
Дойл
20
Дойл
14
Буэно
10
Кунья
7
Нету
7
Нету
10
Кунья
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Дэниэл Бентли
ВР
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
30
Энсо Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
1
1
Всего ударов по воротам
36
4
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
68
0
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
14
10
Офсайды
3
2
Количество передач
605
156
Сейвы
2
11
Точность передач %
91
140
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
27
0
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
5.2
0.56
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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