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Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 16 сентября 2023
Вулверхэмптон
16.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
7'
Х. Хванг
55'
К. Гакпо
85'
Э. Робертсон
90+1'
Х. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
90'
+3
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
М. Салах
90'
+2
Желтая карточка
Х. Эллиот
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Х. Эллиот
Пас отдал
М. Салах
85'
ГОЛ! 1:2!
Э. Робертсон
Пас отдал
М. Салах
83'
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Куанса
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Лемина
78'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Беллегард
77'
Желтая карточка
Н. Семеду
72'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
65'
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Кунья
61'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Х. Хванг
60'
56'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Жота
56'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
46'
Замена
Л. Диас
️️️️
А. Мак Аллистер
ГОЛ! 1:0!
Х. Хванг
Пас отдал
П. Нету
7'
4'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
21
Айт Нури
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
27
Беллегард
35
Гомес
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
4-2-3-1
1
Алиссон
2
Гомес
4
Куанса
32
Матип
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
21
Джонс
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
18
Гакпо
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
7
Хванг
2
Доэрти
2
Доэрти
7
Хванг
27
Беллегард
20
Дойл
20
Дойл
27
Беллегард
99
Лемина
12
Траоре
12
Траоре
99
Лемина
10
Кунья
21
Силва
21
Силва
10
Кунья
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
10
Салах
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Салах
20
Жота
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Жота
10
Мак Аллистер
14
Диас
14
Диас
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
24
Тоти
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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