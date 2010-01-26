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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 26 января 2010
Вулверхэмптон
26.01.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Джарвис
Замена
Д. Джонс
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
А. Риера
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЛП
20
Карл Хенри
(К)
ЦП
28
Майкл Мансьенн
ЦП
44
Кевин Фоли
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
16
Мэттью Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
11
Макси Родригес
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
6
Лукас Лейва
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
3
Уорд
6
Крэддок
6
Берра
23
Зубар
10
Мильяш
20
Хенри
28
Мансьенн
44
Фоли
16
Джарвис
9
Дойл
4-4-1-1
25
Рейна
23
Каррагер
16
Кириакос
37
Шкртел
2
Инсуа
6
Лейва
14
Маскерано
11
Родригес
77
Риера
8
Джеррард
7
Кейт
10
Мильяш
3
Джонс
3
Джонс
10
Мильяш
16
Джарвис
6
Гедиура
6
Гедиура
16
Джарвис
77
Риера
89
Н'Гог
89
Н'Гог
77
Риера
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
23
Стивен Дарби
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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