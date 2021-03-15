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Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 15 марта 2021
Вулверхэмптон
15.03.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
45+2'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
Замена
Д. Радди
️️️️
Р. Патрисиу
90'
+11
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Н. Семеду
84'
82'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Жота
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Р. Невеш
76'
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
70'
67'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
67'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
Желтая карточка
Р. Сайсс
52'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
С. Мане
42'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Желтая карточка
Р. Невеш
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Витинья
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
7
Нету
24
Траоре
12
Виллиан Жозе
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
5
Кабак
3
Филлипс
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
6
Алькантара
10
Салах
20
Жота
10
Мане
1
Патрисиу
26
Радди
26
Радди
1
Патрисиу
8
Невеш
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Невеш
27
Семеду
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
27
Семеду
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
6
Алькантара
8
Кейта
8
Кейта
6
Алькантара
20
Жота
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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