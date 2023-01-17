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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 17 января 2023
Вулверхэмптон
17.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
13'
Х. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гомес
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Хименес
84'
75'
Замена
Б. Доук
️️️️
Т. Алькантара
75'
Замена
Фабиньо
️️️️
С. Байчетич
71'
Желтая карточка
Н. Филлипс
66'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Д. Милнер
66'
Замена
К. Джонс
️️️️
Ф. Карвалью
66'
Замена
М. Салах
️️️️
К. Гакпо
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Х. Кастро
65'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Моутинью
64'
57'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
Н. Семеду
️️️️
Д. Лембикиса
46'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Ходж
46'
Желтая карточка
А. Траоре
43'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эллиот
Пас отдал
Т. Алькантара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Бен Доук
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
3-4-1-1-1
1
Са
23
Лембикиса
24
Тоти
22
Коллинс
17
Кастро
71
Ходж
8
Невеш
21
Айт Нури
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
3-1-3-3
1
Келлехер
16
Конате
2
Гомес
33
Цимикас
22
Байчетич
20
Милнер
6
Алькантара
8
Кейта
14
Карвалью
10
Эллиот
18
Гакпо
23
Лембикиса
27
Семеду
27
Семеду
23
Лембикиса
71
Ходж
27
Нуньес
27
Нуньес
71
Ходж
9
Хименес
19
Коста
19
Коста
9
Хименес
8
Моутинью
10
Кунья
10
Кунья
8
Моутинью
17
Кастро
11
Поденсе
11
Поденсе
17
Кастро
6
Алькантара
11
Доук
11
Доук
6
Алькантара
20
Милнер
3
Филлипс
3
Филлипс
20
Милнер
22
Байчетич
6
Фабиньо
6
Фабиньо
22
Байчетич
14
Карвалью
21
Джонс
21
Джонс
14
Карвалью
18
Гакпо
10
Салах
10
Салах
18
Гакпо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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