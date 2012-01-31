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Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 31 января 2012
Вулверхэмптон
31.01.2012, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
52'
Э. Кэрролл
62'
К. Беллами
78'
Д. Кейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Д. Кейт
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Э. Фримпонг
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Д. Аггер
Замена
Д. Шелви
️️️️
Ч. Адам
ГОЛ! 0:3!
Д. Кейт
Пас отдал
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Желтая карточка
Д. Аггер
ГОЛ! 0:2!
К. Беллами
Пас отдал
Д. Спиринг
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Р. Джонсон
Замена
С. Хант
️️️️
М. Кайтли
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Ч. Адам
Желтая карточка
К. Беллами
13'
Желтая карточка
Ч. Адам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
5
Эггерт Йонссон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
3-5-1-1
13
Хеннесси
28
Джонсон
6
Берра
44
Фоли
28
Кайтли
3
Уорд
16
Эдвардс
5
Фримпонг
16
Джарвис
5
Йонссон
26
Флетчер
4-4-2
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
37
Шкртел
21
Энрике
7
Кейт
8
Спиринг
14
Хендерсон
16
Адам
39
Беллами
9
Кэрролл
28
Кайтли
12
Хант
12
Хант
28
Кайтли
5
Фримпонг
10
Мильяш
10
Мильяш
5
Фримпонг
28
Джонсон
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
28
Джонсон
7
Кейт
6
Аурелио
6
Аурелио
7
Кейт
22
Аггер
23
Каррагер
23
Каррагер
22
Аггер
16
Адам
26
Шелви
26
Шелви
16
Адам
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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