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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 07 января 2023
Ливерпуль
07.01.2023, суббота, 23:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
45'
Д. Нуньес
52'
М. Салах
26'
Г. Гедеш
67'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
85'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Гакпо
84'
Замена
Б. Доук
️️️️
М. Салах
84'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Фабиньо
75'
73'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
68'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Д. Лембикиса
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
68'
67'
ГОЛ! 2:2!
Х. Хванг
Пас отдал
М. Кунья
63'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Гедеш
63'
Замена
М. Кунья
️️️️
Р. Хименес
63'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Р. Невеш
62'
Желтая карточка
Х. Кастро
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
71
Джо Ходж
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
18
Гакпо
10
Салах
29
Нуньес
3-4-2-1
20
Шаркич
23
Лембикиса
22
Коллинс
24
Тоти
17
Кастро
8
Невеш
71
Ходж
21
Айт Нури
24
Траоре
11
Гедеш
9
Хименес
10
Салах
11
Доук
11
Доук
10
Салах
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
18
Гакпо
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
6
Фабиньо
10
Эллиот
10
Эллиот
6
Фабиньо
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
23
Лембикиса
27
Семеду
27
Семеду
23
Лембикиса
11
Гедеш
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Гедеш
9
Хименес
10
Кунья
10
Кунья
9
Хименес
8
Невеш
7
Хванг
7
Хванг
8
Невеш
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Жозе Са
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
15
Йерсон Москера
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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