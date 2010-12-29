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Расписание матчей
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Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 29 декабря 2010
Ливерпуль
29.12.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
56'
С. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
М. Джарвис
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Уорд
Желтая карточка
Г. Джонсон
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
П. Кончески
Замена
Д. Коул
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 0:1!
С. Уорд
Пас отдал
С. Эбанкс-Блейк
Желтая карточка
Д. Элокоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
15
Кончески
37
Шкртел
16
Кириакос
8
Джонсон
14
Мейрелеш
6
Лейва
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
89
Н'Гог
3-2-4-1
13
Хеннесси
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
23
Зубар
6
Элокоби
16
Джарвис
3
Уорд
10
Мильяш
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
15
Кончески
6
Аурелио
6
Аурелио
15
Кончески
14
Мейрелеш
12
Коул
12
Коул
14
Мейрелеш
89
Н'Гог
8
Бабел
8
Бабел
89
Н'Гог
16
Джарвис
16
Эдвардс
16
Эдвардс
16
Джарвис
3
Уорд
26
Флетчер
26
Флетчер
3
Уорд
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Даниэль Джонс
ЛП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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