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Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 04 декабря 2021
Вулверхэмптон
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+4'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
90'
+6
Замена
Д. Милнер
️️️️
М. Салах
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Д. Ориги
Пас отдал
М. Салах
Замена
К. Хувер
️️️️
Р. Айт Нури
90'
+2
Желтая карточка
Р. Хименес
88'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Траоре
88'
82'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Жота
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Х. Хванг
79'
68'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Хендерсон
66'
Желтая карточка
Э. Робертсон
62'
Желтая карточка
Фабиньо
Желтая карточка
Л. Дендокер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
18
Дендокер
24
Траоре
7
Хванг
9
Хименес
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Салах
20
Жота
10
Мане
21
Айт Нури
25
Хувер
25
Хувер
21
Айт Нури
7
Хванг
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Хванг
24
Траоре
7
Тринкау
7
Тринкау
24
Траоре
20
Жота
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
10
Салах
20
Милнер
20
Милнер
10
Салах
14
Хендерсон
27
Ориги
27
Ориги
14
Хендерсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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