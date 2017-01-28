Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 28 января 2017
Ливерпуль
28.01.2017, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
86'
Д. Ориги
1'
Р. Стирмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
89'
Желтая карточка
Л. Эванс
ГОЛ! 1:1!
Д. Ориги
86'
77'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
А. Вайманн
Замена
Э. Джан
️️️️
О. Эджария
74'
71'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
67'
Замена
К. Ронан
️️️️
Э. Кошта
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
65'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
51'
48'
Желтая карточка
К. Хаус
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
К. Рэндалл
45'
29'
Желтая карточка
Р. Стирмен
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стирмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Ови Эджария
ПП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
РФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЛП
8
Ли Эванс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
4-3-3
1
Кариус
5
Морено
24
Клаван
2
Гомес
8
Рэндалл
23
Вейналдум
6
Лейва
14
Эджария
9
Фирмино
27
Ориги
7
Вудберн
4-2-1-3
1
Бургойн
15
Коди
19
Стирмен
30
Хаус
2
Доэрти
8
Эванс
6
Сэйвилл
16
Эдвардс
12
Дико
11
Кошта
18
Вайманн
8
Рэндалл
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Рэндалл
14
Эджария
23
Джан
23
Джан
14
Эджария
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
11
Кошта
25
Ронан
25
Ронан
11
Кошта
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
18
Вайманн
20
Мэйсон
20
Мэйсон
18
Вайманн
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
22
Симон Миньоле
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+