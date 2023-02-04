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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 04 февраля 2023
Вулверхэмптон
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Ливерпуль
5'
Ж. Матип (АГ)
12'
К. Доусон
71'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
86'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
85'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
85'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
К. Гакпо
Замена
Х. Кастро
️️️️
Р. Айт Нури
84'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Лемина
83'
77'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
С. Байчетич
75'
Желтая карточка
Д. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Р. Невеш
Пас отдал
А. Траоре
71'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
П. Сарабия
60'
Замена
Р. Хименес
️️️️
М. Кунья
60'
Желтая карточка
К. Доусон
45'
+4
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. Хванг
42'
ГОЛ! 2:0!
К. Доусон
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Матип
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
4-2-1-1-2
1
Са
21
Айт Нури
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
8
Невеш
27
Нуньес
7
Сарабия
7
Хванг
10
Кунья
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
2
Гомес
3
Робертсон
22
Байчетич
8
Кейта
6
Алькантара
10
Салах
18
Гакпо
29
Нуньес
21
Айт Нури
17
Кастро
17
Кастро
21
Айт Нури
7
Сарабия
8
Моутинью
8
Моутинью
7
Сарабия
7
Хванг
24
Траоре
24
Траоре
7
Хванг
10
Кунья
9
Хименес
9
Хименес
10
Кунья
99
Лемина
11
Поденсе
11
Поденсе
99
Лемина
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
18
Гакпо
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
18
Гакпо
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
22
Байчетич
10
Эллиот
10
Эллиот
22
Байчетич
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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