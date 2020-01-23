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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 23 января 2020
Вулверхэмптон
23.01.2020, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
51'
Р. Хименес
8'
Д. Хендерсон
84'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Ж. Моутинью
87'
85'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Хендерсон
Замена
Д. Жота
️️️️
П. Нету
77'
70'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
55'
Желтая карточка
Э. Робертсон
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
51'
33'
Замена
Т. Минамино
️️️️
С. Мане
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
17
Кастро
29
Сайсс
2
Доэрти
15
Коди
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
7
Нету
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
7
Нету
20
Жота
20
Жота
7
Нету
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Моутинью
21
Окслэд-Чемберлен
6
Фабиньо
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
18
Минамино
18
Минамино
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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