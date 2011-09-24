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Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 24 сентября 2011
Ливерпуль
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
11'
Р. Джонсон (АГ)
38'
Л. Суарес
49'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
Замена
А. Гедиура
️️️️
С. Хант
Замена
С. Джеррард
️️️️
Л. Суарес
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
М. Келли
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Хант
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Стирмен
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Эдвардс
Желтая карточка
С. Хант
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Энрике
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
С. Уорд
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Джонсон
11'
Желтая карточка
Д. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Чарли Адам
АП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
(К)
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
12
Стивен Хант
ЦП
20
Карл Хенри
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
16
Мэттью Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ливерпуль
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-2-2-2
25
Рейна
21
Энрике
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Келли
6
Лейва
14
Хендерсон
16
Адам
19
Даунинг
9
Кэрролл
9
Суарес
4-4-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Джонсон
6
Берра
3
Уорд
20
Хенри
16
Эдвардс
12
Хант
23
О'Хара
16
Джарвис
9
Дойл
9
Суарес
8
Джеррард
8
Джеррард
9
Суарес
14
Хендерсон
7
Кейт
7
Кейт
14
Хендерсон
19
Стирмен
2
Доэрти
2
Доэрти
19
Стирмен
12
Хант
6
Гедиура
6
Гедиура
12
Хант
16
Эдвардс
26
Флетчер
26
Флетчер
16
Эдвардс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:55
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