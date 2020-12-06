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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 06 декабря 2020
Ливерпуль
06.12.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
24'
М. Салах
58'
Д. Вейналдум
67'
Ж. Матип
78'
Н. Семеду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
89'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Хендерсон
81'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Н. Семеду
78'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
73'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Н. Уильямс
68'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Матип
Пас отдал
М. Салах
67'
62'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Невеш
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Хендерсон
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
24'
Желтая карточка
Н. Уильямс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
32
Матип
3
Уильямс
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
30
Боли
21
Маршал
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
11
Поденсе
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
14
Хендерсон
8
Кейта
8
Кейта
14
Хендерсон
8
Невеш
21
Силва
21
Силва
8
Невеш
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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