Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 01 марта 2023
Ливерпуль
01.03.2023, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
73'
В. ван Дейк
77'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
90'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Нуньес
89'
79'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Хименес
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Байчетич
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
К. Цимикас
77'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Жота
76'
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Д. Жота
73'
68'
Желтая карточка
Р. Невеш
64'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Нуньес
64'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Фабиньо
53'
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Сарабия
45'
+4
Желтая карточка
П. Сарабия
36'
Желтая карточка
Н. Семеду
24'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
У. Буэно
Желтая карточка
С. Байчетич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
22
Стефан Байчетич
ОП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
22
Байчетич
20
Жота
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
4-2-2-1-1
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
3
Буэно
8
Невеш
99
Лемина
8
Моутинью
27
Нуньес
7
Сарабия
9
Хименес
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
22
Байчетич
14
Хендерсон
14
Хендерсон
22
Байчетич
12
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
12
Александер-Арнольд
29
Нуньес
9
Фирмино
9
Фирмино
29
Нуньес
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Айт Нури
3
Буэно
27
Нуньес
35
Гомес
35
Гомес
27
Нуньес
7
Сарабия
24
Траоре
24
Траоре
7
Сарабия
8
Моутинью
11
Поденсе
11
Поденсе
8
Моутинью
9
Хименес
19
Коста
19
Коста
9
Хименес
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
Вчера, 09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+