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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 28 сентября 2024
Вулверхэмптон
28.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
56'
Р. Айт Нури
45+2'
И. Конате
61'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
89'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Э. Робертсон
Желтая карточка
К. Форбш
87'
Замена
Т. Дойл
️️️️
С. Буэно
77'
73'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Собослаи
73'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
Замена
Х. Хванг
️️️️
Й. Ларсен
68'
63'
Желтая карточка
И. Конате
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Салах
ГОЛ! 1:1!
Р. Айт Нури
56'
Замена
К. Форбш
️️️️
Ж. Беллегард
53'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
И. Конате
Пас отдал
Д. Жота
35'
Желтая карточка
Д. Жота
Желтая карточка
Андре
30'
6'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Андре
ОП
99
Марио Лемина
(К)
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
4-2-2-2
26
Джонстон
21
Айт Нури
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
7
Андре
99
Лемина
27
Беллегард
35
Гомес
22
Ларсен
10
Кунья
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
14
Буэно
20
Дойл
20
Дойл
14
Буэно
27
Беллегард
9
Форбш
9
Форбш
27
Беллегард
22
Ларсен
7
Хванг
7
Хванг
22
Ларсен
3
Робертсон
2
Гомес
2
Гомес
3
Робертсон
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
8
Офсайды
1
2
Количество передач
418
529
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
2.64
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Мулинекс
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