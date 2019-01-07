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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Ливерпуль
Вулверхэмптон - Ливерпуль: обзор матча 07 января 2019
Вулверхэмптон
07.01.2019, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
38'
Р. Хименес
55'
Р. Невеш
51'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Ливерпуль
ГОЛ! 2:1!
Р. Невеш
Пас отдал
Р. Винагре
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
38'
15'
Желтая карточка
Д. Милнер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Ливерпуль
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Радди
6
Беннетт
15
Коди
30
Боли
17
Кастро
21
Невеш
19
Винагре
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
2-1-3-1-2
22
Миньоле
5
Морено
6
Ловрен
6
Фабиньо
8
Кейта
21
Джонс
20
Милнер
10
Шакири
15
Старридж
27
Ориги
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
1
Уилл Норрис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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