Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 26 декабря 2009
Ливерпуль
26.12.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
62'
С. Джеррард
70'
Й. Бенаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
Замена
Д. Спиринг
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Д. Пачеко
️️️️
А. Аквилани
Замена
Д. Кейт
️️️️
Ф. Аурелио
ГОЛ! 2:0!
Й. Бенаюн
Замена
К. Ивелумо
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Н. Мильяш
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Э. Инсуа
Замена
Д. Элокоби
️️️️
К. Дойл
Вторая желтая
С. Уорд
Желтая карточка
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Фабио Аурелио
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
44
Кевин Фоли
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
2
Инсуа
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
6
Лейва
20
Аквилани
6
Аурелио
8
Джеррард
51
Бенаюн
9
Торрес
4-4-2
1
Ханеманн
19
Стирмен
6
Берра
6
Крэддок
3
Уорд
44
Фоли
10
Мильяш
20
Хенри
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
51
Бенаюн
8
Спиринг
8
Спиринг
51
Бенаюн
20
Аквилани
22
Пачеко
22
Пачеко
20
Аквилани
6
Аурелио
7
Кейт
7
Кейт
6
Аурелио
9
Дойл
6
Элокоби
6
Элокоби
9
Дойл
10
Мильяш
28
Мансьенн
28
Мансьенн
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
10
Ивелумо
10
Ивелумо
9
Эбанкс-Блейк
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Вулверхэмптон
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+