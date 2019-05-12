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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вулверхэмптон
Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча 12 мая 2019
Ливерпуль
12.05.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
17'
С. Мане
81'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вулверхэмптон
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
81'
50'
Желтая карточка
Д. Жота
49'
Желтая карточка
Р. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
3-3-2-1-1
1
Патрисиу
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
8
Моутинью
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Ливерпуль
Вулверхэмптон
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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