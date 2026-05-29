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«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30

29 мая 2026 9:43
Чайка-М - Астрахань
30 мая 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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2.30
Фора (-1) на «Астрахань»
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся абсолютный аутсайдер турнира «Чайка-М» (16-е место, 1 очко) и «Астрахань» (12-е место, 9 очков). Хозяева переживают тотальный коллапс: 6 поражений подряд и 9 матчей подряд с пропущенными голами. Гости, напротив, набрали ход и забивают в 3 последних матчах. Учитывая разницу в классе, форме и обороне, ставка на победу «Астрахани» с форой выглядит наиболее убедительно.

«Чайка-М»

Команда замыкает турнирную таблицу с одним очком после 9 туров. Чайка-М проигрывает в 6 последних матчах и пропускает в 9 последних играх подряд – катастрофическая серия. В прошлом туре разгром от «Ростов-2» (0:5). Оборона не существует: за последние 5 игр пропущено 17 голов (в среднем 3.40 за матч). Атака приносит жалкие 0.60 гола за игру. Лучший бомбардир – Илья Кузьмин (1 гол).

«Астрахань»

Команда располагается на 12-м месте. Астрахань забивает в 3 последних матчах, демонстрируя неплохую атакующую форму. В прошлом туре выездная победа над «Динамо-2 Махачкала» (2:0). Средние показатели за 5 матчей: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено. Лучший бомбардир – Ги Бертин Фосто Дзеком (2 гола). Оборона выглядит более чем надeжно на фоне хозяев.

Факты о командах

«Чайка-М»

  • 16-е место, 1 очко после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Илья Кузьмин (1 гол)
  • Средние показатели за 5 матчей: 0.60 забито, 3.40 пропущено
  • Проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • За 5 игр забила 3 гола, пропустила 17

«Астрахань»

  • 12-е место, 9 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Ги Бертин Фосто Дзеком (2 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах
  • За 5 игр забила 7 голов, пропустила 5

Прогноз на матч «Чайка-М» – «Астрахань»

Встреча команды-донора с абсолютным аутсайдером. «Чайка-М» не просто проигрывает – она разваливается: 3.40 пропущенных в среднем за 5 матчей, 9 матчей подряд с пропущенными голами. «Астрахань» не является грандом, но на фоне такого соперника смотрится фаворитом с огромным преимуществом. Учитывая, что хозяева пропускают минимум 2-3 гола за матч, а гости стабильно забивают, логично взять победу «Астрахани» с форой.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Астрахань» – коэффициент 2.30
  • Тотал голов больше 2.5

2.30
Фора (-1) на «Астрахань»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Астрахань Чайка-М
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