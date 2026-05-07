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«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68

07 мая 2026 9:08
Астрахань - Нефтяник
08 мая 2026, пятница 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.68
Победа «Астрахани»
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8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Астрахань» примет «Нефтяник». Встреча аутсайдеров турнирной таблицы имеет важное значение для обеих команд, пытающихся выбраться из нижней части таблицы. Хозяева не могут победить семь туров подряд, а гости имеют худшую оборону в лиге.

«Астрахань»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с «Дружбой» (0:0) и не могут одержать победу на протяжении 7 последних матчей Второй лиги Б. Команда демонстрирует удручающую результативность в атаке – 1 гол в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Ги Бертин Фосто Дзеком с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Астрахань» не забивает в 6 из 8 последних матчей, но пропускает относительно немного – 5 голов в пяти последних играх.

«Нефтяник»

Гости подходят к матчу после разгромного поражения от «Спартака» Нальчик (0:4) и имеют худшую оборону в лиге – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Магомед Гамзатов с 1 голом в 2 матчах является лучшим бомбардиром. «Нефтяник» демонстрирует удручающую результативность – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Команда проигрывает в трeх последних гостевых матчах Второй лиги Б.

Факты о командах

«Астрахань»

  • Не может выиграть в 7 последних матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 0.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Ничья в последнем матче с «Дружбой» (0:0)
  • Оборона выглядит относительно организованно (5 пропущенных мячей в 5 играх)

«Нефтяник»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 0.40 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Худшая оборона в лиге (14 пропущенных мячей в 5 играх)
  • Поражение в последнем матче от «Спартака» Нальчик (0:4)
  • Практически не забивает – 2 гола в 5 последних играх

Прогноз на матч «Астрахань» – «Нефтяник»

Встреча двух команд с худшей результативностью в лиге вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Астрахань» имеет преимущество домашнего поля и более организованную оборону. «Нефтяник» пропускает в огромных количествах и практически не забивает. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать первую победу в сезоне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астрахани» – коэффициент 1.68
  • Тотал матча меньше 2.5

1.68
Победа «Астрахани»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нефтяник Астрахань
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