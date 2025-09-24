Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Астрахань: онлайн-трансляция 01 августа 2026

Шахтер Донецк РФ
01.08.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
- : -
Не начался
Астрахань
Матч Личные встречи Таблица
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Астрахань
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«ПСК» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.85
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Лучшему игроку матча Кубка России вручили связку воблы
2025.09.24 23:31
1
«Астрахань» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.50
2025.09.23 08:52
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+