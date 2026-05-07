8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Шахтер» Донецк примет «Ростов-2». Встреча двух лидеров турнира обещает быть напряжeнной. Хозяева демонстрируют феноменальную игру в обороне, а гости одержали три победы подряд.

«Шахтер» Донецк

Горняки подходят к матчу после гостевой победы над «ПСК Динская» (1:0) и не проигрывают на протяжении пяти последних матчей Второй лиги Б. Команда не пропускает в пяти последних турах – феноменальное достижение. «Шахтер» демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Дмитрий Щербань с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила горняков – в организованной командной игре и обороне.

«Ростов-2»

Ростовчане подходят к матчу после гостевой победы над «Кызылташем» (2:1) и одержали три победы подряд в Второй лиге Б. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Кирилл Чебураков с 3 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Ростов-2» пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Шахтер» Донецк

Не проигрывает в 5 последних матчах Второй лиги Б

Не пропускает в 5 последних матчах Второй лиги Б

В среднем: 1.00 забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)

Пять сухих матчей подряд

Победа в последнем матче над «ПСК Динская» (1:0)

«Ростов-2»

Победа в 3 последних матчах Второй лиги Б

Забивает в 3 последних матчах Второй лиги Б

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа в последнем матче над «Кызылташем» (2:1)

Проиграл лишь 1 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Шахтер» Донецк – «Ростов-2»

«Шахтер» демонстрирует феноменальную игру в обороне и не пропускает в пяти последних матчах. «Ростов-2» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Встреча двух лидеров обещает быть осторожной и напряжeнной. Ожидаем, что горняки сумеют продлить свою сухую серию и как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки