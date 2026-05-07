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«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75

07 мая 2026 9:21
Шахтер Донецк РФ - Ростов-2
08 мая 2026, пятница 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.55
Тотал матча меньше 2.5
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8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Шахтер» Донецк примет «Ростов-2». Встреча двух лидеров турнира обещает быть напряжeнной. Хозяева демонстрируют феноменальную игру в обороне, а гости одержали три победы подряд.

«Шахтер» Донецк

Горняки подходят к матчу после гостевой победы над «ПСК Динская» (1:0) и не проигрывают на протяжении пяти последних матчей Второй лиги Б. Команда не пропускает в пяти последних турах – феноменальное достижение. «Шахтер» демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Дмитрий Щербань с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила горняков – в организованной командной игре и обороне.

«Ростов-2»

Ростовчане подходят к матчу после гостевой победы над «Кызылташем» (2:1) и одержали три победы подряд в Второй лиге Б. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Кирилл Чебураков с 3 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Ростов-2» пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Факты о командах

«Шахтер» Донецк

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Второй лиги Б
  • Не пропускает в 5 последних матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 1.00 забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пять сухих матчей подряд
  • Победа в последнем матче над «ПСК Динская» (1:0)

«Ростов-2»

  • Победа в 3 последних матчах Второй лиги Б
  • Забивает в 3 последних матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в последнем матче над «Кызылташем» (2:1)
  • Проиграл лишь 1 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Шахтер» Донецк – «Ростов-2»

«Шахтер» демонстрирует феноменальную игру в обороне и не пропускает в пяти последних матчах. «Ростов-2» находится в отличной форме и одержал три победы подряд. Встреча двух лидеров обещает быть осторожной и напряжeнной. Ожидаем, что горняки сумеют продлить свою сухую серию и как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Шахтера»

1.55
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Ростов-2 Шахтер Донецк РФ
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