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«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90

29 мая 2026 8:16
Шахтер Донецк РФ - Победа
30 мая 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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1.90
Тотал голов больше 2.5
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся лидер турнира «Шахтер Донецк» и набравшая ход «Победа». Обе команды подходят к матчу в фантастической форме: у каждой – 4 победы подряд. «Шахтер» лидирует с 22 очками, «Победа» замыкает топ-6 с 14 баллами. Учитывая атакующую мощь обоих коллективов (10 голов у хозяев за 5 матчей, 14 – у гостей), нас ждет результативное и открытое противостояние.

«Шахтер Донецк»

Команда уверенно возглавляет таблицу после 9 туров. «Шахтер» побеждает в 4 последних матчах и забивает в каждом из них. В прошлом туре обыграли «Зарю Луганск» (2:1). При этом оборона не безупречна: команда пропускает в 3 последних матчах подряд. В атаке выделяется Дмитрий Щербань (1 гол), но коллективный подход приносит 2.00 гола в среднем за последние 5 игр при пропущенных 0.80.

«Победа»

Клуб из Краснодарского края – главная сенсация тура. После разгрома «Нефтяника» (7:0) команда довела победную серию до 4 матчей. «Победа» забивает в 4 последних играх, а средние показатели за 5 матчей впечатляют: 2.80 гола за игру при пропущенных всего 0.40. В активе команды сухая победа над «Астраханью» (3:1) и выездной успех над «Нартом» (1:0). Лучший бомбардир – Максим Азаренков (1 гол).

Факты о командах

«Шахтер Донецк»

  • 1-е место, 22 очка после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Дмитрий Щербань (1 гол)
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.00 забито, 0.80 пропущено
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • За 5 игр забил 10 голов, пропустил 4

«Победа»

  • 6-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Максим Азаренков (1 гол)
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.80 забито, 0.40 пропущено
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • За 5 игр забила 14 голов, пропустила 2

Прогноз на матч «Шахтер Донецк» – «Победа»

Встреча двух команды в идеальной форме. «Шахтер» играет дома, но «Победа» на выезде смотрится уверенно (победа над «Нартом» 1:0 и разгром «Астрахани» 3:1). Оборона гостей выглядит надeжнее (0.40 пропущенных против 0.80 у хозяев), но атака «Шахтера» стабильно забивает. Учитывая, что обе серии обязательных голов могут прерваться, но средняя результативность остаeтся высокой, логично играть на тоталах, а не на исходе.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да

1.90
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Победа Шахтер Донецк РФ
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