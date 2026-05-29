30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся лидер турнира «Шахтер Донецк» и набравшая ход «Победа». Обе команды подходят к матчу в фантастической форме: у каждой – 4 победы подряд. «Шахтер» лидирует с 22 очками, «Победа» замыкает топ-6 с 14 баллами. Учитывая атакующую мощь обоих коллективов (10 голов у хозяев за 5 матчей, 14 – у гостей), нас ждет результативное и открытое противостояние.

«Шахтер Донецк»

Команда уверенно возглавляет таблицу после 9 туров. «Шахтер» побеждает в 4 последних матчах и забивает в каждом из них. В прошлом туре обыграли «Зарю Луганск» (2:1). При этом оборона не безупречна: команда пропускает в 3 последних матчах подряд. В атаке выделяется Дмитрий Щербань (1 гол), но коллективный подход приносит 2.00 гола в среднем за последние 5 игр при пропущенных 0.80.

«Победа»

Клуб из Краснодарского края – главная сенсация тура. После разгрома «Нефтяника» (7:0) команда довела победную серию до 4 матчей. «Победа» забивает в 4 последних играх, а средние показатели за 5 матчей впечатляют: 2.80 гола за игру при пропущенных всего 0.40. В активе команды сухая победа над «Астраханью» (3:1) и выездной успех над «Нартом» (1:0). Лучший бомбардир – Максим Азаренков (1 гол).

Факты о командах

«Шахтер Донецк»

1-е место, 22 очка после 9 туров

Лучший бомбардир: Дмитрий Щербань (1 гол)

Средние показатели за 5 матчей: 2.00 забито, 0.80 пропущено

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

За 5 игр забил 10 голов, пропустил 4

«Победа»

6-е место, 14 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Максим Азаренков (1 гол)

Средние показатели за 5 матчей: 2.80 забито, 0.40 пропущено

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

За 5 игр забила 14 голов, пропустила 2

Прогноз на матч «Шахтер Донецк» – «Победа»

Встреча двух команды в идеальной форме. «Шахтер» играет дома, но «Победа» на выезде смотрится уверенно (победа над «Нартом» 1:0 и разгром «Астрахани» 3:1). Оборона гостей выглядит надeжнее (0.40 пропущенных против 0.80 у хозяев), но атака «Шахтера» стабильно забивает. Учитывая, что обе серии обязательных голов могут прерваться, но средняя результативность остаeтся высокой, логично играть на тоталах, а не на исходе.

Рекомендованные ставки