Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шахтер Донецк РФ - Победа: обзор матча 30 мая 2026

Шахтер Донецк РФ
30.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
3 : 1
Завершен
Победа
10' Д. Степанов 15' Р. Суанов 48' Р. Суанов
23' И. Вагабов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Шахтер Донецк РФ - Победа
Завершен
Замена
Андрей Трофимов ️️️️➡️️ Руслан Суанов
88'
Желтая карточка
Гамид Джамуев
87'
79'
Замена
Самад Курбанов ️️️️➡️️ Темирхан Битаров
Замена
Илья Детенышев ️️️️➡️️ Тимур Касимов
79'
70'
Замена
Рашид Салимов ️️️️➡️️ Ахмед Исмаилов
70'
Замена
Абдурахман Сайтиев ️️️️➡️️ Ислам Вагабов
Замена
Максим Дегтярёв ️️️️➡️️ Антон Орлов
68'
Замена
Гамид Джамуев ️️️️➡️️ Илья Гаврильчик
68'
55'
Замена
Мутаалим Магомедов ️️️️➡️️ Лабазан Лабазанов
ГОЛ! 3:1! Руслан Суанов
Пас отдал Дмитрий Карташов
48'
46'
Желтая карточка
Алимсултан Султаналиев
27'
Желтая карточка
Артур Авагумян
23'
ГОЛ! 2:1! Ислам Вагабов
Пас отдал Артур Авагумян
ГОЛ! 2:0! Руслан Суанов
Пас отдал Георгий Махатадзе
15'
ГОЛ! 1:0! Данил Степанов
Пас отдал Тимур Касимов
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЛЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
4
Айрат Мусин
ПЗ
19
Илья Гаврильчик
ЛП
77
Антон Орлов
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ПП
31
Тимур Касимов
ПП
9
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Победа
16
Алимсултан Султаналиев
ВР
5
Амин Сулебанов
ЛЗ
63
Руслан Салимов
ЛЗ
10
Темирхан Битаров
ЛЗ
25
Максим Азаренков
ПЗ
6
Давид Цаллагов
ПЗ
22
Ахмед Исмаилов
ПЗ
14
Антон Жига
ЛП
11
Лабазан Лабазанов
ПП
29
Артур Авагумян
ЦФ
9
Ислам Вагабов
ЦФ
Главный тренер
Леван Гвазава
Шахтер Донецк РФ
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
94
Илья Детенышев
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
18
Гамид Джамуев
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
Победа
74
Абдурахман Сайтиев
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Ахмед Джабраилов
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
ЦЗ
19
Самад Курбанов
ЦЗ
7
Рашид Салимов
ЦЗ
24
Султан Магомедов
ЦЗ
4-5-1
54
Шиханматов
2
Хозин
25
Степанов
14
Щербань
4
Мусин
77
Орлов
21
Махатадзе
19
Гаврильчик
8
Карташов
31
Касимов
9
Суанов
3-2-2-2
16
Султаналиев
6
Цаллагов
5
Сулебанов
63
Салимов
22
Исмаилов
10
Битаров
11
Лабазанов
14
Жига
9
Вагабов
29
Авагумян
31
Касимов
94
Детенышев
94
Детенышев
31
Касимов
9
Суанов
91
Трофимов
91
Трофимов
9
Суанов
19
Гаврильчик
18
Джамуев
18
Джамуев
19
Гаврильчик
77
Орлов
9
Дегтярёв
9
Дегтярёв
77
Орлов
9
Вагабов
74
Сайтиев
74
Сайтиев
9
Вагабов
11
Лабазанов
8
Магомедов
8
Магомедов
11
Лабазанов
10
Битаров
19
Курбанов
19
Курбанов
10
Битаров
22
Исмаилов
7
Салимов
7
Салимов
22
Исмаилов
Остались в запасе
Шахтер Донецк РФ
Победа
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Ахмед Джабраилов
ЦЗ
24
Султан Магомедов
ЦЗ
Главный тренер
Леван Гвазава
Остались в запасе
23
Семен Романюков
ЦЗ
1
Ярослав Котляров
ЦЗ
13
Олег Булатников
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
Остались в запасе
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
66
Ахмед Джабраилов
ЦЗ
24
Султан Магомедов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Главный тренер
Леван Гвазава
Статистика матча Шахтер Донецк РФ - Победа
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
12
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
Все
Шахтер Донецк РФ
Победа
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Шахтер Донецк РФ
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+