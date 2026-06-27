Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Победа: обзор матча 27 июня 2026

Заря Луганск РФ
27.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Победа
45+2' В. Титаренко
77' А. Авагумян 77' А. Сулебанов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Заря Луганск РФ - Победа
Завершен
Желтая карточка
Максим Агапов
90'
Замена
Руслан Войцеховский ️️️️➡️️ Артём Демагин
84'
Замена
Артем Шоларь ️️️️➡️️ Иван Глущенко
83'
77'
ГОЛ! 1:2! Амин Сулебанов
77'
ГОЛ! 1:1! Артур Авагумян
Пас отдал Ахмед Исмаилов
73'
Желтая карточка
Амин Сулебанов
Замена
Артём Демагин ️️️️➡️️ Михаил Захаров
73'
Замена
Valentin Ushakov ️️️️➡️️ Данил Скрыпников
73'
67'
Замена
Сергей Капанжи ️️️️➡️️ Максим Азаренков
62'
Замена
Самад Курбанов ️️️️➡️️ Антон Жига
61'
Желтая карточка
Давид Цаллагов
60'
Желтая карточка
Максим Азаренков
46'
Замена
Артур Авагумян ️️️️➡️️ Абдурахман Сайтиев
ГОЛ! 1:0! Валерий Титаренко
Пас отдал Иван Глущенко
45' +2
45'
Замена
Давид Цаллагов ️️️️➡️️ Ильяс Гаибов
Замена
Ян Балан ️️️️➡️️ Sergey Tsindrik
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
8
Никита Куканов
ЛЗ
7
Роман Романов
ЛЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
21
Константин Антонец
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ПЗ
15
Валерий Титаренко
ЛП
18
Сергей Демченко
ЦП
72
Максим Агапов
ЦП
17
Иван Глущенко
ПП
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Победа
16
Алимсултан Султаналиев
ВР
4
Имамутдин Джамалавов
ЛЗ
63
Руслан Салимов
ЛЗ
5
Амин Сулебанов
ПЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
10
Темирхан Битаров
ЛП
11
Лабазан Лабазанов
ЛП
14
Антон Жига
ЦП
22
Ахмед Исмаилов
ПП
25
Максим Азаренков
ПП
74
Абдурахман Сайтиев
ЦФ
Главный тренер
Леван Гвазава
Заря Луганск РФ
9
Valentin Ushakov
ЦЗ
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
35
Ян Балан
ЦЗ
Победа
24
Султан Магомедов
ЦЗ
29
Артур Авагумян
ЦЗ
6
Давид Цаллагов
ЦЗ
19
Самад Курбанов
ЦЗ
6
Мухаммад Ибрагимов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
3-2-4-1
16
Микитюк
21
Антонец
8
Куканов
4
Скрыпников
7
Романов
19
Tsindrik
15
Титаренко
18
Демченко
72
Агапов
17
Глущенко
11
Захаров
4-5-1
16
Султаналиев
32
Гаибов
5
Сулебанов
4
Джамалавов
63
Салимов
25
Азаренков
22
Исмаилов
10
Битаров
14
Жига
11
Лабазанов
74
Сайтиев
4
Скрыпников
9
Ushakov
9
Ushakov
4
Скрыпников
11
Захаров
28
Демагин
28
Демагин
11
Захаров
17
Глущенко
18
Шоларь
18
Шоларь
17
Глущенко
Демагин
43
Войцеховский
43
Войцеховский
Демагин
19
Tsindrik
35
Балан
35
Балан
19
Tsindrik
74
Сайтиев
29
Авагумян
29
Авагумян
74
Сайтиев
32
Гаибов
6
Цаллагов
6
Цаллагов
32
Гаибов
14
Жига
19
Курбанов
19
Курбанов
14
Жига
25
Азаренков
20
Капанжи
20
Капанжи
25
Азаренков
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Победа
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
24
Султан Магомедов
ЦЗ
6
Мухаммад Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Леван Гвазава
Остались в запасе
23
Мирослав Зновенко
ЦЗ
Остались в запасе
24
Султан Магомедов
ЦЗ
6
Мухаммад Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Леван Гвазава
Статистика матча Заря Луганск РФ - Победа
1
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
I. Gaziev
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Победа
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+