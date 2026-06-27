Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чайка-М - Динамо-2 Мх: обзор матча 27 июня 2026

Чайка-М
27.06.2026, суббота, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Динамо-2 Мх
18' А. Василенко 22' А. Терехов
7' Э. Агабеков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чайка-М - Динамо-2 Мх
Завершен
57'
Желтая карточка
Саид Седрединов
43'
Замена
Муса Манучев ️️️️➡️️ Али Гулин
ГОЛ! 2:1! Андрей Терехов
Пас отдал Илья Кузьмин
22'
ГОЛ! 1:1! Арсений Василенко
Пас отдал Вячеслав Петров
18'
7'
ГОЛ! 0:1! Элифхан Агабеков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка-М
33
Илья Завалеев
ВР
55
Вячеслав Петров
ЛЗ
24
Андрей Терехов
ЛЗ
17
Амин Хачаев
ПЗ
87
Илья Бугаев
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЛП
27
Евгений Кузьмин
ЛП
21
Владислав Ладыченко
ЦП
26
Арсений Василенко
ПП
10
Муса Мударов
ПП
32
Илья Кузьмин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Динамо-2 Мх
44
Ризван Ильясов
ЛЗ
26
Элифхан Агабеков
ЛЗ
5
Нияз Гюльмагомедов
ЦЗ
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
66
Али Гулин
ПЗ
97
Камиль Таштемиров
ЛП
28
Амин Гокгозов
ЦП
93
Саид Седрединов
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Чайка-М
18
Матвей Малышев
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
29
Святослав Брикса
ЦЗ
8
Ярослав Бабченко
ЦЗ
77
Дмитрий Пензенко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
96
Иван Сорочинский
ЦЗ
Динамо-2 Мх
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
94
Рустам Телякавов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
4-5-1
33
Завалеев
24
Терехов
17
Хачаев
55
Петров
87
Бугаев
27
Кузьмин
26
Василенко
9
Козаченко
21
Ладыченко
10
Мударов
32
Кузьмин
3-2-3-2
4
Будайханов
44
Ильясов
5
Гюльмагомедов
66
Гулин
26
Агабеков
93
Седрединов
28
Гокгозов
97
Таштемиров
98
Будунов
11
Магомедов
66
Гулин
17
Манучев
17
Манучев
66
Гулин
Остались в запасе
Чайка-М
Динамо-2 Мх
18
Матвей Малышев
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
29
Святослав Брикса
ЦЗ
8
Ярослав Бабченко
ЦЗ
77
Дмитрий Пензенко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
96
Иван Сорочинский
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
94
Рустам Телякавов
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
18
Матвей Малышев
ЦЗ
12
Радислав Веселовский
ЦЗ
29
Святослав Брикса
ЦЗ
8
Ярослав Бабченко
ЦЗ
77
Дмитрий Пензенко
ЦЗ
4
Артем Корнев
ЦЗ
96
Иван Сорочинский
ЦЗ
Остались в запасе
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
94
Рустам Телякавов
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Шкурат
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Чайка-М - Динамо-2 Мх
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
0
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
Новости команд
Все
Чайка-М
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Дружба» – «Чайка-М»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.65
19 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Чайка-М» – «Астрахань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.30
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Чайка-М
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Дружба
3 : 0
20.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+