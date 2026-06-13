Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин Я - Динамо-2 Мх: обзор матча 13 июня 2026

Рубин Я
13.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
0 : 0
Завершен
Динамо-2 Мх
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин Я - Динамо-2 Мх
Завершен
Желтая карточка
Максим Тарасенко
41'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин Я
31
Георгий Туаев
ВР
22
Максим Тарасенко
ЛЗ
4
Валерий Федосюк
ЛЗ
99
Бека Джанелидзе
ПЗ
93
Sergey Shulga
ПЗ
25
Андрей Колтаков
ЛП
10
Саркис Папазян
ЛП
88
Никита Панамарев
ЦП
15
Альберт Наниев
ПП
21
Александр Хватаев
ПП
33
Вячеслав Пурак
ЦФ
Главный тренер
Алексей Грачев
Динамо-2 Мх
5
Нияз Гюльмагомедов
ЛЗ
4
Вагаб Будайханов
ЛЗ
26
Элифхан Агабеков
ПЗ
44
Ризван Ильясов
ПЗ
97
Камиль Таштемиров
ЛП
18
Андрей Ляшов
ЛП
66
Али Гулин
ЦП
91
Рамазан Алиев
ПП
28
Амин Гокгозов
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Рубин Я
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
7
Данил Полях
ЦЗ
77
Александр Смирнов
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
67
Grigori Tarnov
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
82
Илья Иванов
ЦЗ
Динамо-2 Мх
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
4-5-1
31
Туаев
4
Федосюк
99
Джанелидзе
22
Тарасенко
93
Shulga
10
Папазян
15
Наниев
25
Колтаков
88
Панамарев
21
Хватаев
33
Пурак
4-5-1
44
Ильясов
26
Агабеков
5
Гюльмагомедов
4
Будайханов
28
Гокгозов
91
Алиев
97
Таштемиров
66
Гулин
18
Ляшов
11
Магомедов
Остались в запасе
Рубин Я
Динамо-2 Мх
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
7
Данил Полях
ЦЗ
77
Александр Смирнов
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
67
Grigori Tarnov
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
82
Илья Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Грачев
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
89
Mikhail Pasichnik
ЦЗ
7
Данил Полях
ЦЗ
77
Александр Смирнов
ЦЗ
23
Gennadi Raskind
ЦЗ
11
Данила Польшиков
ЦЗ
19
Роман Проценко
ЦЗ
67
Grigori Tarnov
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
82
Илья Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Грачев
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Рубин Я - Динамо-2 Мх
1
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
0
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Рубин Я
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
РФС создаст новый кубковый турнир
2025.07.04 12:22
4
Прогноз на точный счeт матча «Рубин Ялта» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:54
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Рубин Я
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+