30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Ростов-2» (3-е место, 18 очков) и аутсайдер «Динамо-2 Махачкала» (15-е место, 4 очка). Хозяева находятся в отличной форме: забивают в 6 последних матчах подряд. Гости переживают ужасный кризис: 4 поражения подряд и пропускают в 8 последних матчах. История личных встреч также на стороне фаворита – Ростов-2 выиграл 4 последних очных матча с сухим счeтом. Ожидается разгром.

«Ростов-2»

Команда уверенно идeт на 3-м месте, претендуя на повышение. Ростов-2 забивает в 6 последних матчах, а в последних 5 играх отличился 12 раз (в среднем 2.40 гола за матч). В прошлом туре разгром «Чайки-2» (5:0). Лучший бомбардир – Кирилл Чебураков (4 гола в 6 матчах). Оборона также надeжна: 5 пропущенных за 5 игр (1.00 в среднем). Домашнее поле и форма – козыри хозяев.

«Динамо-2 Махачкала»

Команда находится в глубоком кризисе – 15-е место, всего 4 очка. Динамо-2 проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 8 последних играх подряд. Атака почти не работает: всего 1 гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем). Оборона катастрофическая: 11 пропущенных за 5 игр (2.20 в среднем). Лучший бомбардир – Саид Седрединов (2 гола). В таком состоянии против фаворита шансов практически нет.

Факты о командах

«Ростов-2»

3-е место, 18 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Кирилл Чебураков (4 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 2.40 забито, 1.00 пропущено

Забивает в 6 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

За 5 игр забил 12 голов, пропустил 5

«Динамо-2 Махачкала»

15-е место, 4 очка после 9 туров

Лучший бомбардир: Саид Седрединов (2 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 0.20 забито, 2.20 пропущено

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

За 5 игр забил 1 гол, пропустил 11

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»

Встреча фаворита с абсолютным аутсайдером. «Ростов-2» штампует победы, забивает много и надeжно играет в обороне. «Динамо-2» не выигрывает, не забивает и пропускает в каждом матче. История личных встреч красноречива: Ростов-2 выиграл 4 последних очных матча, не пропустив ни одного гола. С учeтом всех факторов, победа хозяев с форой выглядит очевидной.

Рекомендованные ставки