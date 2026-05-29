Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98

29 мая 2026 9:47
Ростов-2 - Динамо-2 Мх
30 мая 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Фора (-1.5) на «Ростов-2»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Ростов-2» (3-е место, 18 очков) и аутсайдер «Динамо-2 Махачкала» (15-е место, 4 очка). Хозяева находятся в отличной форме: забивают в 6 последних матчах подряд. Гости переживают ужасный кризис: 4 поражения подряд и пропускают в 8 последних матчах. История личных встреч также на стороне фаворита – Ростов-2 выиграл 4 последних очных матча с сухим счeтом. Ожидается разгром.

«Ростов-2»

Команда уверенно идeт на 3-м месте, претендуя на повышение. Ростов-2 забивает в 6 последних матчах, а в последних 5 играх отличился 12 раз (в среднем 2.40 гола за матч). В прошлом туре разгром «Чайки-2» (5:0). Лучший бомбардир – Кирилл Чебураков (4 гола в 6 матчах). Оборона также надeжна: 5 пропущенных за 5 игр (1.00 в среднем). Домашнее поле и форма – козыри хозяев.

«Динамо-2 Махачкала»

Команда находится в глубоком кризисе – 15-е место, всего 4 очка. Динамо-2 проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 8 последних играх подряд. Атака почти не работает: всего 1 гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем). Оборона катастрофическая: 11 пропущенных за 5 игр (2.20 в среднем). Лучший бомбардир – Саид Седрединов (2 гола). В таком состоянии против фаворита шансов практически нет.

Факты о командах

«Ростов-2»

  • 3-е место, 18 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Кирилл Чебураков (4 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • За 5 игр забил 12 голов, пропустил 5

«Динамо-2 Махачкала»

  • 15-е место, 4 очка после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Саид Седрединов (2 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 0.20 забито, 2.20 пропущено
  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • За 5 игр забил 1 гол, пропустил 11

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»

Встреча фаворита с абсолютным аутсайдером. «Ростов-2» штампует победы, забивает много и надeжно играет в обороне. «Динамо-2» не выигрывает, не забивает и пропускает в каждом матче. История личных встреч красноречива: Ростов-2 выиграл 4 последних очных матча, не пропустив ни одного гола. С учeтом всех факторов, победа хозяев с форой выглядит очевидной.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Ростов-2» – коэффициент 1.98
  • Тотал голов больше 2.5

1.98
Фора (-1.5) на «Ростов-2»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Динамо-2 Мх Ростов-2
Другие прогнозы
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
06.11.2026
23:00
2.15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон - Ковентри
«Ковентри» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+