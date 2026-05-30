Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ростов-2 - Динамо-2 Мх: обзор матча 30 мая 2026

Ростов-2
30.05.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-2 Мх
5' А. Вакулич 38' А. Бондарь 55' К. Шубин
58' Г. Будунов (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Ростов-2 - Динамо-2 Мх
Завершен
Желтая карточка
Андрей Бондарь
72'
69'
Желтая карточка
Абдулла Ашуров
66'
Замена
Муса Манучев ️️️️➡️️ Даниял Алиев
Желтая карточка
Александр Вакулич
65'
Желтая карточка
Александр Кокотун
63'
Желтая карточка
Серафим Грозовский
61'
61'
Желтая карточка
Элифхан Агабеков
58'
ГОЛ с пенальти! 3:1! Гаджи Будунов
Желтая карточка
Никита Колючкин
57'
ГОЛ! 3:0! Кирилл Шубин
Пас отдал Александр Вакулич
55'
53'
Замена
Гаджи Будунов ️️️️➡️️ Рамазан Алиев
45'
Замена
Саид Седрединов ️️️️➡️️ Али Гулин
45'
Замена
Рамазан Магомедов ️️️️➡️️ Камиль Таштемиров
ГОЛ! 2:0! Андрей Бондарь
Пас отдал Кирилл Чебураков
38'
ГОЛ! 1:0! Александр Вакулич
Пас отдал Серафим Грозовский
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов-2
48
Сергей Мокроусов
ВР
65
Никита Колючкин
ЛЗ
39
Максим Радченко
ЛЗ
42
Кирилл Шубин
ПЗ
63
Дмитрий Шевченко
ПЗ
64
Александр Кокотун
ЛП
49
Александр Вакулич
ЛП
43
Андрей Бондарь
ЦП
78
Серафим Грозовский
ПП
20
Владимир Каспарян
ПП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Едунов
Динамо-2 Мх
39
Гаджи Ибрагимов
ВР
5
Нияз Гюльмагомедов
ЛЗ
66
Али Гулин
ЛЗ
20
Даниял Алиев
ЛЗ
26
Элифхан Агабеков
ПЗ
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
18
Андрей Ляшов
ПЗ
91
Рамазан Алиев
ЛП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
28
Амин Гокгозов
ПП
97
Камиль Таштемиров
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Ростов-2
82
Георгий Суанов
ЦЗ
55
Ростислав Поляков
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ЦЗ
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
Динамо-2 Мх
17
Муса Манучев
ЦЗ
44
Ризван Ильясов
ЦЗ
98
Гаджи Будунов
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
4-5-1
48
Мокроусов
39
Радченко
42
Шубин
65
Колючкин
63
Шевченко
49
Вакулич
78
Грозовский
64
Кокотун
43
Бондарь
20
Каспарян
79
Чебураков
3-2-3-1
39
Ибрагимов
4
Будайханов
5
Гюльмагомедов
66
Гулин
18
Ляшов
20
Алиев
28
Гокгозов
70
Ашуров
91
Алиев
97
Таштемиров
20
Алиев
17
Манучев
17
Манучев
20
Алиев
91
Алиев
98
Будунов
98
Будунов
91
Алиев
97
Таштемиров
11
Магомедов
11
Магомедов
97
Таштемиров
66
Гулин
93
Седрединов
93
Седрединов
66
Гулин
Остались в запасе
Ростов-2
Динамо-2 Мх
82
Георгий Суанов
ЦЗ
55
Ростислав Поляков
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ЦЗ
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Едунов
44
Ризван Ильясов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
82
Георгий Суанов
ЦЗ
55
Ростислав Поляков
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ЦЗ
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
Остались в запасе
44
Ризван Ильясов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Едунов
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Ростов-2 - Динамо-2 Мх
5
2
Всего ударов по воротам
5
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
5
3
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Новости команд
Все
Ростов-2
Динамо-2 Мх
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Ростов-2
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+