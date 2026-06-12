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«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2

12 июня 2026 8:10
Рубин Я - Динамо-2 Мх
13 июн. 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
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2.00
Фора (-1.5) на «Рубин» Ялта
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13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Рубин» Ялта и «Динамо-2 Махачкала».

«Рубин» Ялта

Ялтинский клуб занимает пятое место в турнирной таблице и подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в шести последних матчах, в среднем 1.80 гола за пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона действует менее надeжно, пропуская 1.20 в среднем. В прошлом туре «Рубин» на выезде обыграл «Ангушт» (1:0). История личных встреч складывается для хозяев исключительно удачно: пять побед в пяти последних очных матчах, причeм в каждом из них ялтинцы забивали сопернику.

«Динамо-2 Махачкала»

Махачкалинский дубль находится в зоне вылета, занимая 15-е место. Команда пропускает в десяти последних матчах, а еe оборона выглядит катастрофически: 2.40 пропущенных в среднем за пять игр (12 голов в пяти встречах). Атака приносит лишь 0.60 гола за игру. В прошлом туре «Динамо-2» одержало редкую победу над «Зарeй Луганск» (2:1), но это не отменяет общего кризиса. В гостях команда проигрывает в девяти последних матчах.

Факты о командах

«Рубин» Ялта

  • 5-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Вячеслав Пурак (5)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 6 последних матчах
  • 5 побед подряд в очных встречах

«Динамо-2 Махачкала»

  • 15-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Гаджи Будунов (4)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 2.40 пропущено
  • Пропускают в 10 последних матчах
  • 9 поражений подряд в гостях

Прогноз на матч «Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»

«Рубин» Ялта уверенно обыгрывает махачкалинцев в личных встречах и находится в стабильной атакующей форме. «Динамо-2» пропускает практически в каждом матче и крайне слабо выступает на выезде. Хозяева должны побеждать с комфортной разницей в счeте. Учитывая проблемы гостей в обороне, ялтинцы способны забить не менее двух мячей.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Рубин» Ялта – коэффициент 2
  • Обе забьют – да

2.00
Фора (-1.5) на «Рубин» Ялта
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Динамо-2 Мх Рубин Я
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