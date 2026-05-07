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«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90

07 мая 2026 9:10
Победа - Динамо-2 Мх
08 мая 2026, пятница 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.90
Победа «Победы»
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8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Победа» примет «Динамо-2» Махачкала. Встреча аутсайдеров турнирной таблицы имеет важное значение для обеих команд, пытающихся выбраться из нижней части таблицы. Хозяева имеют заметное историческое преимущество в очных противостояниях.

«Победа»

Хозяева подходят к матчу после гостевой победы над «Нартом» (1:0), которая стала первой в сезоне. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Ахмед Исмаилов с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Победа» пропускает в среднем 1.20 гола за игру и не выигрывает в 7 последних домашних матчах. При этом команда одержала 4 победы подряд в очных встречах против «Динамо-2» Махачкала.

«Динамо-2» Махачкала

Гости подходят к матчу после гостевого поражения от «Ангушта» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении 5 последних матчей Второй лиги Б. Команда пропускает в пяти последних турах и имеет проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Саид Седрединов с 2 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо-2» демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх.

Факты о командах

«Победа»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах дома
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 4 последних очных матчах против «Динамо-2» Махачкала
  • Победа в последнем матче над «Нартом» (1:0)
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Динамо-2» Махачкала

  • Не может выиграть в 5 последних матчах Второй лиги Б
  • Пропускает в 5 последних матчах Второй лиги Б
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Проиграл 4 последних очных матча против «Победы»
  • Пропускает в 4 последних очных матчах против «Победы»

Прогноз на матч «Победа» – «Динамо-2» Махачкала

«Победа» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и одержала 4 победы подряд над «Динамо-2» Махачкала. Хозяева одержали первую победу в сезоне и находятся на эмоциональном подъeме. «Динамо-2» не может победить 5 туров подряд и пропускает в каждом из этих матчей. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать вторую победу подряд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Победы» – коэффициент 1.9
  • Тотал матча меньше 2.5

1.90
Победа «Победы»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Динамо-2 Мх Победа
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