8 мая состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Победа» примет «Динамо-2» Махачкала. Встреча аутсайдеров турнирной таблицы имеет важное значение для обеих команд, пытающихся выбраться из нижней части таблицы. Хозяева имеют заметное историческое преимущество в очных противостояниях.

«Победа»

Хозяева подходят к матчу после гостевой победы над «Нартом» (1:0), которая стала первой в сезоне. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Ахмед Исмаилов с 1 голом в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Победа» пропускает в среднем 1.20 гола за игру и не выигрывает в 7 последних домашних матчах. При этом команда одержала 4 победы подряд в очных встречах против «Динамо-2» Махачкала.

«Динамо-2» Махачкала

Гости подходят к матчу после гостевого поражения от «Ангушта» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении 5 последних матчей Второй лиги Б. Команда пропускает в пяти последних турах и имеет проблемы в обороне – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Саид Седрединов с 2 голами в 5 матчах является лучшим бомбардиром. «Динамо-2» демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх.

Факты о командах

«Победа»

Не выигрывает в 7 последних матчах дома

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 4 последних очных матчах против «Динамо-2» Махачкала

Победа в последнем матче над «Нартом» (1:0)

Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Динамо-2» Махачкала

Не может выиграть в 5 последних матчах Второй лиги Б

Пропускает в 5 последних матчах Второй лиги Б

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Проиграл 4 последних очных матча против «Победы»

Пропускает в 4 последних очных матчах против «Победы»

Прогноз на матч «Победа» – «Динамо-2» Махачкала

«Победа» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и одержала 4 победы подряд над «Динамо-2» Махачкала. Хозяева одержали первую победу в сезоне и находятся на эмоциональном подъeме. «Динамо-2» не может победить 5 туров подряд и пропускает в каждом из этих матчей. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать вторую победу подряд.

Рекомендованные ставки