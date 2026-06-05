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«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4

05 июня 2026 8:54
Ангушт - Рубин Я
06 июн. 2026, суббота 16:30 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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2.40
Победа «Рубина» Ялта
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6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Ангушт» и «Рубин» Ялта.

«Ангушт»

Назрановцы переживают кризис: 4 матча без побед, в последнем туре разгром от «Кызылташа» (1:5). Атака слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр, оборона дырявая – 1.80 пропущенных. Команда находится в нижней части таблицы и выглядит неуверенно.

«Рубин» Ялта

Ялтинцы в отличной атакующей форме: 5 матчей подряд с забитыми голами, 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Лучший бомбардир Бека Джанелидзе уже забил 4 гола. Правда, оборона пропускает в 3 последних матчах (1.20 в среднем). В прошлом туре ничья со «Спартаком-Нальчик» (1:1). «Рубин» нацелен на победу.

Факты о командах

«Ангушт»

  • 11-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Ахяд Гарисултанов (1)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено
  • 4 матча без побед
  • Разгром от «Кызылташа» (1:5)

«Рубин» Ялта

  • 8-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Бека Джанелидзе (4)
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Ничья со «Спартаком-Нальчик» (1:1)

Прогноз на матч «Ангушт» – «Рубин» Ялта

«Рубин» Ялта в отличной атакующей форме, «Ангушт» в кризисе. Гости должны побеждать. Голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина» Ялта – коэффициент 2.4
  • Обе забьют – да

2.40
Победа «Рубина» Ялта
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Рубин Я Ангушт
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