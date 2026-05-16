Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нефтяник - Динамо-2 Мх: обзор матча 16 мая 2026

Нефтяник
16.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
3 : 0
Завершен
Динамо-2 Мх
28' С. Керимов (П) 30' С. Керимов 56' Г. Караев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Нефтяник - Динамо-2 Мх
Завершен
Замена
Ислам Умаров ️️️️➡️️ Магомед Гамзатов
73'
68'
Замена
Даниял Алиев ️️️️➡️️ Гаджи Будунов
68'
Замена
Рамазан Алиев ️️️️➡️️ Амин Гокгозов
Замена
Абдулла Зилпукаров ️️️️➡️️ Гаджи Курбанов
61'
Замена
Abusupyan Akaev ️️️️➡️️ Назим Газимагомедов
59'
Замена
Ахмед Нурадинов ️️️️➡️️ Асилдер Темирсултанов
58'
Замена
Саид Мирзабеков ️️️️➡️️ Гусейн Караев
58'
ГОЛ! 3:0! Гусейн Караев
56'
53'
Желтая карточка
Гаджи Будунов
49'
Замена
Саид Седрединов ️️️️➡️️ Рамазан Магомедов
34'
Желтая карточка
Амин Гокгозов
ГОЛ! 2:0! Саид Керимов
Пас отдал Загид Рагимов
30'
29'
Замена
Элифхан Агабеков ️️️️➡️️ Абдулла Ашуров
ГОЛ с пенальти! 1:0! Саид Керимов
28'
26'
Красная карточка
Ислам Михтеев
14'
Замена
Али Гулин ️️️️➡️️ Камиль Таштемиров
11'
Красная карточка
Арсен Шихалиев
5'
Желтая карточка
Нияз Гюльмагомедов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтяник
30
Ахмед Давудов
ВР
5
Гаджи Курбанов
ЛЗ
3
Али Акаев
ЛЗ
14
Назим Газимагомедов
ЛЗ
7
Саид Керимов
ПЗ
4
Магомеднур Исаев
ПЗ
17
Магомед Гамзатов
ПЗ
21
Гаирбег Манапов
ЛП
90
Загид Рагимов
ЦП
17
Гусейн Караев
ПП
9
Асилдер Темирсултанов
ЦФ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Динамо-2 Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
75
Арсен Шихалиев
ЛЗ
49
Ислам Михтеев
ЛЗ
28
Амин Гокгозов
ЛЗ
5
Нияз Гюльмагомедов
ПЗ
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
18
Андрей Ляшов
ПЗ
11
Рамазан Магомедов
ЛП
97
Камиль Таштемиров
ЦП
70
Абдулла Ашуров
ПП
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Нефтяник
11
Шахбан Магомедов
ЦЗ
19
Abusupyan Akaev
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
1
Адиль Ремиханов
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
Динамо-2 Мх
31
Богатыр Ражбудинов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
44
Ризван Ильясов
ЦЗ
26
Элифхан Агабеков
ЦЗ
20
Даниял Алиев
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
3-2-3-1
30
Давудов
4
Исаев
5
Курбанов
3
Акаев
14
Газимагомедов
17
Гамзатов
21
Манапов
90
Рагимов
17
Караев
9
Темирсултанов
3-2-3-1
36
Зайнудинов
4
Будайханов
75
Шихалиев
49
Михтеев
18
Ляшов
28
Гокгозов
70
Ашуров
97
Таштемиров
11
Магомедов
98
Будунов
14
Газимагомедов
19
Akaev
19
Akaev
14
Газимагомедов
17
Гамзатов
13
Умаров
13
Умаров
17
Гамзатов
5
Курбанов
2
Зилпукаров
2
Зилпукаров
5
Курбанов
17
Караев
8
Мирзабеков
8
Мирзабеков
17
Караев
9
Темирсултанов
19
Нурадинов
19
Нурадинов
9
Темирсултанов
97
Таштемиров
66
Гулин
66
Гулин
97
Таштемиров
70
Ашуров
26
Агабеков
26
Агабеков
70
Ашуров
98
Будунов
20
Алиев
20
Алиев
98
Будунов
11
Магомедов
93
Седрединов
93
Седрединов
11
Магомедов
28
Гокгозов
91
Алиев
91
Алиев
28
Гокгозов
Остались в запасе
Нефтяник
Динамо-2 Мх
11
Шахбан Магомедов
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
1
Адиль Ремиханов
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
31
Богатыр Ражбудинов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
44
Ризван Ильясов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
11
Шахбан Магомедов
ЦЗ
12
Абдусалам Абдусаламов
ЦЗ
1
Адиль Ремиханов
ЦЗ
6
Кагир Салихов
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Богатыр Ражбудинов
ЦЗ
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
17
Муса Манучев
ЦЗ
44
Ризван Ильясов
ЦЗ
6
Магомед-Саид Хидиров
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Нефтяник - Динамо-2 Мх
2
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
15
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Нефтяник
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Нефтяник
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+