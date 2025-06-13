14 июня в рамках 14-го тура Второй лиги Б состоится встреча между «Рубин Ялта» и «Астраханью». Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют стабильные результаты, что обещает интересный и напряжeнный поединок. «Рубин Ялта» занимает 5-е место с 21 очком, а «Астрахань» – 9-е, имея 17 пунктов. При этом обе команды подходят к матчу с сериями, говорящими о высоком уровне мотивации.

«Рубин Ялта»

«Рубин Ялта» не проигрывает уже четыре матча подряд и показывает хорошую результативность: за последние пять игр команда забила семь голов (1.40 в среднем за матч), однако пропускает почти столько же – 6 мячей, что даeт среднее 1.20 гола за игру. Последние результаты «Рубина Ялта» говорят о балансе между атакой и защитой, несмотря на пропущенные мячи. Команда регулярно забивает в последних четырeх матчах, что подчeркивает их наступательный настрой. Особо стоит отметить уверенную победу 3:0 над «Спартаком Нальчик», которая демонстрирует потенциал владения инициативой и эффективной реализации моментов.

«Астрахань»

«Астрахань» уверенно идeт в зоне середины таблицы, выиграв три последних матча подряд, что говорит о стабильной игровой форме и настрое на победы. За последние пять игр команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру), что совпадает с результативностью соперника, но при этом пропускает всего 4 мяча (0.80 за игру), что указывает на более надeжную оборону по сравнению с хозяевами. Это даeт «Астрахани» хорошие шансы контролировать игру и отвечать на атаки соперника. В последних матчах команда показывает неплохой баланс, умеет эффективно использовать свои шансы и сохраняет устойчивость в защите.

Факты о командах

«Рубин Ялта»

5 место в турнирной таблице с 21 очком

Не проигрывает 4 матча подряд

Забивает в 4 последних матчах подряд

Средняя результативность: 1.40 гола забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

В последних пяти матчах забито 7 голов и пропущено 6

«Астрахань»

9 место в таблице с 17 очками

3 победы подряд в последних матчах

Забивает в 4 последних матчах подряд

Средняя результативность: 1.40 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

В последних пяти играх забито 7 голов и пропущено 4

Личные встречи 40% (2) 40% (2) 20% (1) 4 Забитых мячей 4 0.8 В среднем за матч 0.8 1:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Астрахань 0 : 1 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур Астрахань 0 : 1 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур Рубин Я 0 : 2 Астрахань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур Рубин Я 1 : 1 Астрахань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Астрахань 1 : 1 Рубин Я

Прогноз на матч

Матч обещает быть равным и зрелищным, так как обе команды демонстрируют хорошие атакующие показатели и мотивацию сохранить или улучшить свои позиции. «Рубин Ялта» играет на своeм поле и обладает более высокой турнирной позицией, что добавляет им уверенности. Тем не менее, «Астрахань» находится в отличной форме и показывает неплохую дисциплину в обороне, что может усложнить задачу хозяевам. Можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон, но с небольшим преимуществом в счeте у «Рубина Ялта» благодаря домашнему фактору и более опытному составу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Рубина Ялта»

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