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Прогноз на точный счёт матча «Рубин Ялта» – «Астрахань»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:28
Рубин Я - Астрахань
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Рубина Ялта»
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14 июня в рамках 14-го тура Второй лиги Б состоится встреча между «Рубин Ялта» и «Астраханью». Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют стабильные результаты, что обещает интересный и напряжeнный поединок. «Рубин Ялта» занимает 5-е место с 21 очком, а «Астрахань» – 9-е, имея 17 пунктов. При этом обе команды подходят к матчу с сериями, говорящими о высоком уровне мотивации.

«Рубин Ялта»

«Рубин Ялта» не проигрывает уже четыре матча подряд и показывает хорошую результативность: за последние пять игр команда забила семь голов (1.40 в среднем за матч), однако пропускает почти столько же – 6 мячей, что даeт среднее 1.20 гола за игру. Последние результаты «Рубина Ялта» говорят о балансе между атакой и защитой, несмотря на пропущенные мячи. Команда регулярно забивает в последних четырeх матчах, что подчeркивает их наступательный настрой. Особо стоит отметить уверенную победу 3:0 над «Спартаком Нальчик», которая демонстрирует потенциал владения инициативой и эффективной реализации моментов.

«Астрахань»

«Астрахань» уверенно идeт в зоне середины таблицы, выиграв три последних матча подряд, что говорит о стабильной игровой форме и настрое на победы. За последние пять игр команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру), что совпадает с результативностью соперника, но при этом пропускает всего 4 мяча (0.80 за игру), что указывает на более надeжную оборону по сравнению с хозяевами. Это даeт «Астрахани» хорошие шансы контролировать игру и отвечать на атаки соперника. В последних матчах команда показывает неплохой баланс, умеет эффективно использовать свои шансы и сохраняет устойчивость в защите.

Факты о командах

«Рубин Ялта»

  • 5 место в турнирной таблице с 21 очком
  • Не проигрывает 4 матча подряд
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.40 гола забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • В последних пяти матчах забито 7 голов и пропущено 6

«Астрахань»

  • 9 место в таблице с 17 очками
  • 3 победы подряд в последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Средняя результативность: 1.40 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • В последних пяти играх забито 7 голов и пропущено 4

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
4
Забитых мячей
4
0.8
В среднем за матч
0.8
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
29.03.2025
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Астрахань
0 : 1
24.08.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Рубин Я
0 : 2
28.04.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Рубин Я
1 : 1
25.11.2023
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
1 : 1
05.11.2023
Рубин Я

Прогноз на матч

Матч обещает быть равным и зрелищным, так как обе команды демонстрируют хорошие атакующие показатели и мотивацию сохранить или улучшить свои позиции. «Рубин Ялта» играет на своeм поле и обладает более высокой турнирной позицией, что добавляет им уверенности. Тем не менее, «Астрахань» находится в отличной форме и показывает неплохую дисциплину в обороне, что может усложнить задачу хозяевам. Можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон, но с небольшим преимуществом в счeте у «Рубина Ялта» благодаря домашнему фактору и более опытному составу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Рубина Ялта»

Рекомендации:

  • Победа «Рубина Ялта» на коэффициент 1.85
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Рубина Ялта» на коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Рубина Ялта» больше 1.5 на коэффициент 2.05

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Рубина Ялта»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Астрахань Рубин Я
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