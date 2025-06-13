14 июня в рамках 14-го тура Второй лиги Б состоится встреча между «Рубин Ялта» и «Астраханью». Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют стабильные результаты, что обещает интересный и напряжeнный поединок. «Рубин Ялта» занимает 5-е место с 21 очком, а «Астрахань» – 9-е, имея 17 пунктов. При этом обе команды подходят к матчу с сериями, говорящими о высоком уровне мотивации.
«Рубин Ялта»
«Рубин Ялта» не проигрывает уже четыре матча подряд и показывает хорошую результативность: за последние пять игр команда забила семь голов (1.40 в среднем за матч), однако пропускает почти столько же – 6 мячей, что даeт среднее 1.20 гола за игру. Последние результаты «Рубина Ялта» говорят о балансе между атакой и защитой, несмотря на пропущенные мячи. Команда регулярно забивает в последних четырeх матчах, что подчeркивает их наступательный настрой. Особо стоит отметить уверенную победу 3:0 над «Спартаком Нальчик», которая демонстрирует потенциал владения инициативой и эффективной реализации моментов.
«Астрахань»
«Астрахань» уверенно идeт в зоне середины таблицы, выиграв три последних матча подряд, что говорит о стабильной игровой форме и настрое на победы. За последние пять игр команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за игру), что совпадает с результативностью соперника, но при этом пропускает всего 4 мяча (0.80 за игру), что указывает на более надeжную оборону по сравнению с хозяевами. Это даeт «Астрахани» хорошие шансы контролировать игру и отвечать на атаки соперника. В последних матчах команда показывает неплохой баланс, умеет эффективно использовать свои шансы и сохраняет устойчивость в защите.
Факты о командах
«Рубин Ялта»
- 5 место в турнирной таблице с 21 очком
- Не проигрывает 4 матча подряд
- Забивает в 4 последних матчах подряд
- Средняя результативность: 1.40 гола забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- В последних пяти матчах забито 7 голов и пропущено 6
«Астрахань»
- 9 место в таблице с 17 очками
- 3 победы подряд в последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах подряд
- Средняя результативность: 1.40 гола забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
- В последних пяти играх забито 7 голов и пропущено 4
Прогноз на матч
Матч обещает быть равным и зрелищным, так как обе команды демонстрируют хорошие атакующие показатели и мотивацию сохранить или улучшить свои позиции. «Рубин Ялта» играет на своeм поле и обладает более высокой турнирной позицией, что добавляет им уверенности. Тем не менее, «Астрахань» находится в отличной форме и показывает неплохую дисциплину в обороне, что может усложнить задачу хозяевам. Можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон, но с небольшим преимуществом в счeте у «Рубина Ялта» благодаря домашнему фактору и более опытному составу.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Рубина Ялта»
Рекомендации:
- Победа «Рубина Ялта» на коэффициент 1.85
- Точный счeт 2:1 в пользу «Рубина Ялта» на коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Рубина Ялта» больше 1.5 на коэффициент 2.05