Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нарт - Шахтер Донецк РФ: обзор матча 20 июня 2026

Нарт
20.06.2026, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер Донецк РФ
2' А. Осицин
11' А. Трофимов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Нарт - Шахтер Донецк РФ
Завершен
11'
ГОЛ! 1:1! Андрей Трофимов
Пас отдал Гамид Джамуев
ГОЛ! 1:0! Артемий Осицин
2'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нарт
91
Александр Дьяченко
ВР
11
Егор Беляев
ЛЗ
61
Олег Коротков
ЛЗ
2
Магомеднаби Ягяев
ПЗ
4
Аслан Дашаев
ПЗ
15
Георгий Каргинов
ЛП
12
Анар Панаев
ЛП
8
Курбан Курбанов
ЦП
30
Эльдар Тхакохов
ПП
70
Александр Оленев
ПП
95
Артемий Осицин
ЦФ
Шахтер Донецк РФ
1
Ярослав Котляров
ВР
94
Илья Детенышев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЛЗ
25
Данил Степанов
ПЗ
13
Олег Булатников
ПЗ
18
Гамид Джамуев
ЛП
9
Руслан Суанов
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ПП
91
Андрей Трофимов
ПП
31
Тимур Касимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Алейник
Нарт
24
Алил Магомедов
ЦЗ
23
Максим Печенкин
ЦЗ
90
Заур Байсуркаев
ЦЗ
10
Амир Джумаев
ЦЗ
7
Ратмир Машезов
ЦЗ
44
Юрий Удунян
ЦЗ
37
Темирлан Кадагазов
ЦЗ
Шахтер Донецк РФ
54
Адам Шиханматов
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
19
Илья Гаврильчик
ЦЗ
4-5-1
91
Дьяченко
61
Коротков
2
Ягяев
11
Беляев
4
Дашаев
12
Панаев
30
Тхакохов
15
Каргинов
8
Курбанов
70
Оленев
95
Осицин
4-5-1
1
Котляров
13
Булатников
25
Степанов
94
Детенышев
2
Хозин
91
Трофимов
21
Махатадзе
18
Джамуев
8
Карташов
9
Суанов
31
Касимов
Остались в запасе
Нарт
Шахтер Донецк РФ
24
Алил Магомедов
ЦЗ
23
Максим Печенкин
ЦЗ
90
Заур Байсуркаев
ЦЗ
10
Амир Джумаев
ЦЗ
7
Ратмир Машезов
ЦЗ
44
Юрий Удунян
ЦЗ
37
Темирлан Кадагазов
ЦЗ
54
Адам Шиханматов
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
19
Илья Гаврильчик
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ЦЗ
23
Максим Печенкин
ЦЗ
90
Заур Байсуркаев
ЦЗ
10
Амир Джумаев
ЦЗ
7
Ратмир Машезов
ЦЗ
44
Юрий Удунян
ЦЗ
37
Темирлан Кадагазов
ЦЗ
Остались в запасе
54
Адам Шиханматов
ЦЗ
30
Ярослав Максимчук
ЦЗ
10
Аслан Муталиев
ЦЗ
77
Антон Орлов
ЦЗ
7
Элвин Талибов
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
19
Илья Гаврильчик
ЦЗ
Главный тренер
Олег Алейник
Статистика матча Нарт - Шахтер Донецк РФ
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
18
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Стадион:
Нарт
Новости команд
Все
Нарт
Шахтер Донецк РФ
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
«Чайка-М» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.63
12 июня
«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70
5 июня
«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
«Шахтер Донецк» – «Дружба»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.78
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Нарт
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Рубин Я
1 : 2
27.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Чайка-М
1 : 2
13.06.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нарт
0 : 1
06.06.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+