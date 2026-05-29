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«ПСК» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65

29 мая 2026 9:54
ПСК - Нарт
30 мая 2026, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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1.65
Тотал голов больше 2.5 
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30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «ПСК» (4-е место, 16 очков) и «Нарт» (7-е место, 14 очков). Обе команды демонстрируют атакующий футбол и регулярно забивают: «ПСК» забивает в 3 последних матчах, «Нарт» – тоже в 3 последних. При этом обе пропускают в сериях. Учитывая близость команд в таблице и их взаимную результативность, нас ждeт открытый матч с обменом голами.

«ПСК»

Команда из Динской занимает 4-е место. «ПСК» забивает в 3 последних матчах, но также пропускает в 4 последних играх. В прошлом туре уверенная победа над «Рубином Ялта» (3:1). Атака выглядит внушительно: за последние 5 игр забито 9 голов (в среднем 1.80 за матч). Оборона оставляет желать лучшего: 7 пропущенных за 5 игр (1.40 в среднем). Лучший бомбардир – Юрий Федосеев (2 гола).

«Нарт»

Черкесский клуб располагается на 7-м месте. «Нарт» забивает в 3 последних матчах, а лидер атаки Александр Оленев уже отличился 4 раза в 6 матчах. В прошлом туре минимальная победа над «Спартаком Нальчик» (1:0). Средние показатели за 5 матчей: 1.40 гола забито, 1.00 пропущено. Гости действуют чуть осторожнее хозяев, но тоже регулярно пропускают.

Факты о командах

«ПСК»

  • 4-е место, 16 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Юрий Федосеев (2 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • За 5 игр забил 9 голов, пропустил 7

«Нарт»

  • 7-е место, 14 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Александр Оленев (4 гола)
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах
  • За 5 игр забил 7 голов, пропустил 5

Прогноз на матч «ПСК» – «Нарт»

Встреча двух крепких середняков с хорошей атакой и проблемами в обороне. «ПСК» дома будет действовать первым номером, что подтверждает их средняя результативность 1.80 гола за матч. «Нарт» на выезде способен ответить – команда забивает в 3 последних играх, а Оленев находится в отличной форме. Обе команды пропускают регулярно, поэтому ставка на «обе забьют» выглядит надeжнее, чем попытка угадать победителя.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

1.65
Тотал голов больше 2.5 
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт ПСК
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