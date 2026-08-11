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  • «Нарт» – «Динамо Ставрополь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026

«Нарт» – «Динамо Ставрополь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026

11 августа, 17:53
Нарт
11.08.2026, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Динамо Ставрополь
Статистика матча Нарт - Динамо Ставрополь
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
16
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нарт» против «Динамо Ставрополь», 2-й раунд Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нарт» – «Динамо Ставрополь»

«Нарт» – «Динамо Ставрополь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Ставрополь Нарт Динамо Ставрополь Нарт
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