Статистика матча Нарт - Динамо Ставрополь
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
16
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нарт» против «Динамо Ставрополь», 2-й раунд Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нарт» – «Динамо Ставрополь»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»