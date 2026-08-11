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Смотреть прямую трансляцию матча «Нарт» против «Динамо Ставрополь», 2-й раунд Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нарт» – «Динамо Ставрополь»